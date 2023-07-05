"Не выдержат взрывной волны": эксперт об автоматических дверях для убежищ Киева за 48 млн грн

В Киеве появятся укрытия, которые будут автоматически открываться после сигнала тревоги. Столичный мэр Виталий Кличко лично протестировал новую систему. Но по мнению эксперта в области градостроительства Виктора Глебы, этот проект все те же сковородки для бомбоубежищ, только якобы нужные.

Первое устройство автоматизированного открытия бомбоубежища уже появилось в одном из зданий гражданской защиты в Дарницком районе столицы. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация. Теперь убежища с новой системой будут открываться автоматически после сигнала тревоги или дистанционно диспетчером через связь переговорного устройства. Также доступ к убежищу будет возможен с помощью физического "ключа" и через пин-код, генерируемый в чат-боте Telegram "Бомбохранилища Киева".

Все четыре варианта работают независимо друг от друга и обеспечивают беспрепятственный доступ в любых условиях. Даже если прекратится поставка электричества — резервная система питается своим собственным аккумулятором, отмечают в ведомстве. Для выхода из укрытия достаточно поднести руку к сенсорной кнопке.

Эксперт в области градостроительства, бывший заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба считает, что эта система изначально фиктивная, ведь речь идет лишь об автоматизированном замке на двери убежища, который рискует не выдержать взрывной волны.

"Это дверь на самом деле не имеет ничего общего со шлюзами для укрытий и противорадиационных хранилищ, бункерного типа или других объектов-шелтеров для защиты. Дело в том, что от взрывной волны этот замок заклинит и люди просто не выйдут оттуда", — говорит Фокусу Глеба.

Эксперт рассказывает, что шлюзованные двери, которые должны быть в укрытиях, механические и закрываются путем накручивания замка до тех пор, пока защелки не войдут в рамы. Такого рода двери ведут сначала в тамбур, а уже после в основное помещение укрытия, которое так же закрывается с помощью механического замка. По словам Глебы, если шлюзовые двери рассчитаны на взрывную волну и способны уберечь людей, то автоматизированную систему открытий убежища может заклинить при взрыве, и люди останутся замурованными в помещении.

"Этот проект — очередное отмывание миллионов. Те же сковородки для бомбоубежищ, только якобы нужные", — уверен эксперт.

Леонид Емец, руководителя временной контрольной комиссии Киеврады по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий рассказал Фокусу, что лично во время проверок неоднократно сталкивался с ситуацией, когда приходилось искать человека с ключом от убежища, по его слова это настоящий квест.

"Проблема с доступом к укрытиям существует и, если есть способ исправить ситуацию — такая автоматизированная система оправдана. На данном этапе, сама идея воспринимается хорошо, но нужно рассмотреть и практическую реализацию, в том числе сколько средств на это нужно потратить", — говорит Емец.

Пока не известна точная стоимость системы автоматизированного открытия бомбоубежищ. Емец предполагает, что подобные современные технологии относительно дешевые, но окончательно можно будет сказать об этом лишь после того, как уполномоченные службы подготовят соответствующее предложение.

В конце июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по решению Киевсовета, было дополнительно выделено на ремонт и обустройство укрытий 750 млн гривен. В прошлом и нынешнем году выделяли 1,2 млрд грн. Деньги будут направлены, в частности, на установку автоматизированной системы доступа для почти 3000 укрытий и хранилищ. А также на приобретение 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

Фокус проверил информацию о цене специализированной панели автоматического открытия двери для убежища. Как удалось выяснить, такая панель стоит почти 16 тыс. грн. Исходя из этого можно предположить, что автоматизированная система доступа обойдется Киеву в 48 млн грн.

Вот такие панели автоматического открытия двери будут установлены для убежищ Киева Фото: Скриншот

Напомним, Днепровская районная госадминистрация в Киеве приобрела конструкторы стоимостью более 900 тысяч гривен. Эти наборы якобы предназначены для игры и обучения детей в укрытиях во время воздушных тревог.