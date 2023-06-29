Вместо барабанов: в Киеве Днепровская РГА закупила в укрытие конструкторов на 900 тыс. грн

Победитель тендера должен выполнить поставки развивающих математических и настенных конструкторов в убежища Киева.

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Днепровская районная госадминистрация в Киеве приобрела конструкторы стоимостью более 900 тысяч гривен. Эти наборы якобы предназначены для игры и обучения детей в укрытиях во время воздушных тревог. Соответствующие данные о тендере содержатся на портале ProZorro. Договор с поставщиком был заключен 16 мая 2023 года.

"Конструкторы для игры и обучения в укрытиях во время воздушных тревог", – говорится в объявлении.

Управление образования Днепровской районной государственной администрации в городе Киеве объявило тендер 24 апреля 2023 года. В соответствии с условиями тендера, победитель должен был выполнить следующие поставки:

настенные конструкторы для игры и обучения – 113 наборов (5590 гривен за единицу);

развивающие математические конструкторы – 390 наборов (690 гривен за единицу).

Тендер был оценен в ожидаемую стоимость в размере 952 864 гривен. После рассмотрения предложений, окончательное предложение победителя составило 900 770 гривен. Договор был подписан 16 мая 2023 года, а согласно условиям тендера, товары должны были быть доставлены до 31 мая 2023 года.

Тендер на покупку конструкторов

Напомним, что 14 июня Днепровская районная госадминистрация (РГА) в Киеве закупила для укрытия 300 кожаных барабанов. Чиновники потратили на барабаны более 890 тысяч гривен. В тендере на платформе Prozorro сказано, что музыкальные инструменты в укрытие нужны для "психологической разгрузки детей во время воздушных тревог".

А 12 июня Леонид Емец проинформировал о тратах на бытовую технику для укрытия одной из школ в Днепровском районе Киева. По его данным, чиновники купили электросковородку за 720 тысяч и овощерезку за 130 тысяч гривен.