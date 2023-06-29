Замість барабанів: у Києві Дніпровська РДА закупила в укриття конструкторів на 900 тис. грн

Переможець тендеру має виконати постачання розвивальних математичних і настінних конструкторів у притулки Києва.

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Дніпровська районна держадміністрація в Києві придбала конструктори вартістю понад 900 тисяч гривень. Ці набори нібито призначені для гри та навчання дітей в укриттях під час повітряних тривог. Відповідні дані про тендер містяться на порталі ProZorro. Договір із постачальником було укладено 16 травня 2023 року.

"Конструктори для гри та навчання в укриттях під час повітряних тривог", — ідеться в оголошенні.

Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві оголосило тендер 24 квітня 2023 року. Відповідно до умов тендеру, переможець мав виконати такі поставки:

настінні конструктори для гри та навчання — 113 наборів (5590 гривень за одиницю);

розвивальні математичні конструктори — 390 наборів (690 гривень за одиницю).

Тендер було оцінено в очікувану вартість у розмірі 952 864 гривень. Після розгляду пропозицій, остаточна пропозиція переможця склала 900 770 гривень. Договір було підписано 16 травня 2023 року, а згідно з умовами тендеру, товари мали бути доставлені до 31 травня 2023 року.

Тендер на купівлю конструкторів

Нагадаємо, що 14 червня Дніпровська районна держадміністрація (РДА) в Києві закупила для укриття 300 шкіряних барабанів. Чиновники витратили на барабани понад 890 тисяч гривень. У тендері на платформі Prozorro сказано, що музичні інструменти в укриття потрібні для "психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".

А 12 червня Леонід Ємець поінформував про витрати на побутову техніку для укриття однієї зі шкіл у Дніпровському районі Києва. За його даними, чиновники купили електросковорідку за 720 тисяч і овочерізку за 130 тисяч гривень.