Конституционный суд выкручивает руки таможенникам: будут ли новые наказания за контрабанду

Судьи КСУ признали наложение санкций за контрабанду противоречащими демократии. В Таможенном кодексе прописан лишь один вид и размер наказания и это противоречит принципам справедливости. Адвокаты надеются, что решение КСУ урегулирует таможенный беспредел.

Конституционный Суд Украины (КСУ) 5 июля признал неконституционным наложение санкций за контрабанду, которые прописаны в части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Данная норма разрешает конфисковать товар и накладывает штраф в размере 100% от стоимости товара на его владельца.

Жалобу в КСУ подали три гражданина Украины: Анатолий Душенькевич, Андрей Франко и Ирина Ярош. Они считают, что это норма нарушает принцип индивидуальной юридической ответственности с учетом характера противоправного деяния, вины и характеристики виновного лица.

Проще говоря, Кодекс определяет четкий, единственно возможный вид и размер наказания. Не учитываются в таком случае ни обстоятельства самого нарушения, ни мотивы, ни имущественное положение виновного, и все это нарушает принцип справедливого наказания. Судьи КСУ своим решением подтвердили — нормы статьи 483 противоречат концепциям демократического общества, основанного на верховенстве права.

Последует ли далее отмена этой статьи, непонятно. А нового правового механизма регулирования контрабандного товара взамен не придумали.

Как правильно наказать контрабандистов — советы юристов

Украинские суды рассматривают большое количество судебных дел от таможни о несоответствии товарных групп. Речь идет о коде украинского классификатора товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД).

"Товар принадлежит одному коду или группе УКТ ВЭД, а таможенники считают, что к другому. И выбирают конечно же тот, за который вы заплатите больший налог. Что следует из статьи 483? Правильно, вы везете контрабанду. Последствия этого — стопроцентная конфискация и штраф. Еще и отберут транспортное средство", — говорит Фокусу адвокат Ростислав Кравец.

Но транспорт в котором провозят товар необязательно принадлежит контрабандисту. В сфере внешней торговли работают экспедиторские фирмы и посредники.

"Фура везет товар. Водителю все равно, какой груз и по какой классификации он проходит. Как ему затаможили так он и везет. А статья 483 Таможенного кодекса определяет наказание для лица, которое вообще не причастно к контрабанде. Причем тут экспедитор со своим транспортным средством, которое у него изымают? Cейчас [после решения КСУ] водители просто перестанут давать взятки — забрали товар и все, контрабандисты пострадали. Непричастных к процессу перестанут впутывать в чужие проблемы", — заметил юрист.

Кравец убежден в неправильном коллективном подходе к ответственности за контрабанду. Решать вопрос, по его оценке, надо конфискацией имущества и штрафом именно для владельца товара.

Коррупционный сговор с судами: цена товара влияет на ход дела

Таможенный адвокат Ольга Николаенко признает, что статью 483 можно трактовать весьма обширно. По ней составляли протоколы по разным обстоятельствам.

"Протокол составляли, если на таможенном осмотре выявили маркировку, несоответствующую заявленной в декларации. Санкция в размере 100% штрафа от стоимости и конфискация товара — неадекватная. По сути речь идет о двойном штрафе, что не отвечает принципам демократического общества", — говорит Фокусу юрист.

После решения КСУ нужно смотреть, какие предложения последуют законодателям — убрать штрафы, или отдать на рассмотрение эту статью таможне. Дела о конфискации рассматривал районный суд по местонахождению таможни. А штрафы отдавались на рассмотрение начальнику таможни, объяснила Николаенко.

Отдельный вопрос — справедливый подход судей к делам о контрабанде. По словам эксперта по таможенным вопросам центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрея Саварца, статистика последних 15 лет неизменна. Решения по таможенным делам в судах часто зависят от суммы провозимых товаров.

"Если сумма изъятых предметов превышает определенный порог, вероятность того, что суд не увидит нарушений — почти 90%. Чем дороже дело, тем выше вероятность отсутствия правонарушений. Тут можно говорить о коррупционном сговоре", — поясняет аналитик Фокусу.

Саварец приводит интересную статистику центра CASE Украина. За весь 2022 год суд в 80% случаев выносил решение о виновности и последующем штрафе и конфискации товаров за контрабанду. Но в закрытых делах стоимость товаров составляла 670 тысяч гривен, а там, где контрабандиста наказывали — 350 тысяч гривен. Соотношение — 1:2.

По мнению эксперта, после признания КСУ статьи 483 Таможенного кодекса Украины неконституционной, будут разрабатывать новую норму, основанную на расчетах и научном подходе.

Напомним, что 30 июня украинские пограничники поймали житель Закарпатья, который хотел перевести через Венгрию картину австрийского художника Эмиля Барбарини, созданную в конце XIX — начале XX веков.

А в мае в Париже задержали гражданина Греции Николаоса Богониколоса. Его обвинили в контрабанде высокотехнологичной техники для квантовых вычислений в Россию.