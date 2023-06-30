Прятал в микроавтобусе: на границе у закарпатца изъяли картину австрийского художника (фото)

Картина создана на деревянной доске в жанре сельского пейзажа, вероятно, была написана в конце XIX — начале XX веков.

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Житель Закарпатья на границе спрятал картину австрийского художника Эмиля Барбарини (XIX-XX вв.) в микроавтобусе и пытался перевести через Венгрию. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Зафиксировали нарушение пограничники Чопского отряда на территории пункта пропуска "Тиса". Картина была размещена в тайнике багажника микроавтобуса. Шедевр известного европейского художника закарпатец назвал "подарком".

"Замечательная картина, известный художник и — такие позорные обстоятельства", — сообщили сотрудники ГПСУ.

Водитель транспортного средства заявил, что ничего не нарушает, а шедевр сельского пейзажа решил отвезти в Чехию в качестве подарка. Сейчас картину, которая вероятно, была создана в конце XIX — начале XX веков, отправлена на экспертизу.

Кто такой Эмиль Барбарини

Эмиль Барбарини родился в семье известного австрийского художника-пейзажиста Франца Барбарини в 1855 году. Учился живописи у своего отца вместе с братом Густавом. Он тоже решил продолжить семейные традиции и тоже стал художником-пейзажистом.

Напомним, в ноябре 2022 года в испанскую столицу тайно вывезли 51 картину украинских художников. Работы модернистов из Украины начала прошлого века вывезли из Киева за несколько часов до массированного обстрела, который осуществили российские войска. Путь в Мадрид пролегал через Львов и затем через польскую границу.