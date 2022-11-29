В Мадрид тайно вывезли 51 картину украинских художников (фото)

Работы украинских модернистов начала прошлого века вывезли из Киева за несколько часов до массированного российского обстрела. Путь в Испанию пролегал через Львов и затем — через польскую границу.

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Во вторник, 29 ноября, в мадридском музее была представлена 51 картина украинских живописцев первой половины прошлого века. В начале ноября их тайно вывезены из Киева, всего лишь за несколько часов до массированного российского обстрела. Об этом сообщает CNN.

На выставке под названием "В эпицентре бури: модернизм в Украине, 1900-1930 гг." представлены экземпляры новаторского искусства, которое создавалось в Украине в первые десятилетия XX века, говорится в сообщении Национального музея Тиссена-Борнемисы в Мадриде.

Эти картины передали представители Национального художественного музея Украины и других музеев страны. Их тайной упакованы в грузовики и вывезены из Киева 15 ноября, говорится в заявлении "Музеев для Украины", объединения музеев, которое пытается защитить культурное наследие Украины.

Речь идет о произведениях Владимира Бурлюка, Владимира Баранова-Россине, Александры Экстер и других.

[ + – ] Александра Экстер, "Натюрморт", 1913 г.

Грузовики ехали опасным маршрутом, поскольку некоторые районы подверглись масштабным ракетным ударам. Путь пролегал через Львов и затем — через польскую границу.

[ + – ] Владимир Баранов-Россине, "Адам и Ева"

20 ноября автомобиль с произведениями украинского авангарда прибыл в Мадрид, где их и передали музею Тиссена. Его представительница Франческа Тиссен-Борнемиса в марте, после масштабного вторжения российских войск в Украину, основала "Музеи для Украины".

[ + – ] Владимир Бурлюк, "Украинская крестьянка" 1910-11 гг.

"С каждым днем ​​становится все яснее, что война Путина против Украины направлена не только на захват территории, но и на контроль национального нарратива и культурного наследия", — заявила Франческа Тиссен-Борнемиса.

[ + – ] Владимир Бурлюк, "Карусель", 1921

По ее словам, задача выставки — восстановить историю украинского модернизма в живописи.

"Пока мы наблюдаем, как история повторяется, эта выставка служит наглядным напоминанием о том, насколько мы близки к новой катастрофе", — пояснила она.

По оценкам представителей "Музеев Украины", эта выставка представляет собой наиболее полный обзор украинского авангардного искусства в крупном европейском музее на сегодняшний день.

Кроме 51 картины в экспозицию включены 18 других работ украинских художников — от эскизов и коллажей до театральных зарисовок. Эти работы, среди прочего, были переданы частными коллекционерами.

Выставка будет проходить в Мадриде до 30 апреля, а затем картины планируют перевезти в музей Людвига в Кельне.

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