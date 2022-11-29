До Мадриду таємно вивезли 51 картину українських художників (фото)

Роботи українських модерністів початку минулого століття вивезли з Києва за кілька годин до масованого російського обстрілу. Шлях до Іспанії пролягав через Львів і потім через польський кордон.

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У вівторок, 29 листопада, у мадридському музеї було представлено 51 картину українських живописців першої половини минулого століття. На початку листопада їх таємно вивезли з Києва, лише за кілька годин до масованого російського обстрілу. Про це повідомляє CNN.

На виставці під назвою "В епіцентрі бурі: модернізм в Україні, 1900-1930 рр." представлені екземпляри новаторського мистецтва, яке створювалося в Україні у перші десятиліття XX століття, йдеться у повідомленні Національного музею Тіссена-Борнеміси у Мадриді.

Ці картини передали представники Національного художнього музею України та інших музеїв країни. Їх таємно спакували у вантажівки та вивезли з Києва 15 листопада, йдеться у заяві "Музеїв для України" — об'єднанні музеїв, яке намагається захистити культурну спадщину України.

Йдеться про твори Володимира Бурлюка, Володимира Баранова-Росіне, Олександри Екстер та інших.

[ + – ] Олександра Екстер, "Натюрморт", 1913

Вантажівки їхали небезпечним маршрутом, оскільки деякі райони зазнали масштабних ракетних ударів. Шлях пролягав через Львів і потім через польський кордон.

[ + – ] Володимир Баранов-Росіне, "Адам та Єва"

20 листопада автомобіль із творами українського авангарду прибув до Мадриду, де їх і передали музею Тіссена. Його представниця Франческа Тіссен-Борнеміса в березні після масштабного вторгнення російських військ в Україну заснувала "Музеї для України".

[ + – ] Володимир Бурлюк, "Українська селянка" 1910-11 рр.

"З кожним днем ​​стає все зрозуміліше, що війна Путіна проти України спрямована не лише на захоплення території, а й на контроль національного наративу та культурної спадщини", — заявила Франческа Тіссен-Борнеміса.

[ + – ] Володимир Бурлюк, "Карусель", 1921

За її словами, завдання виставки — відновити історію українського модернізму у живописі.

"Поки ми спостерігаємо, як історія повторюється, ця виставка є наочним нагадуванням про те, наскільки ми близькі до нової катастрофи", — пояснила вона.

За оцінками представників "Музеїв України", ця виставка нині є найбільш повним оглядом українського авангардного мистецтва у великому європейському музеї.

Крім 51 картини до експозиції включено 18 інших робіт українських художників — від ескізів та колажів до театральних замальовок. Ці роботи, серед іншого, було передано приватними колекціонерами.

Виставка проходитиме у Мадриді до 30 квітня, а потім картини планують перевезти до музею Людвіга у Кельні.

Нагадаємо, що у Києві зіпсували графіті бристольського андеграундного граффітиста Бенксі. Анонімний митець створив в Україні сім графіті. Деякі — у містах, які особливо постраждали від російської агресії.

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