Світломузичний театр та модернізм: як будували "летючу тарілку" для бібліотеки УкрІНТЕІ (фото)

"Летюча тарілка" бібліотеки УкрІЕНТЕІ прикрасила краєвиди Києва понад 50 років тому. За часів незалежності унікальний архітектурний об'єкт руйнувався, а зараз його поступово закриває комерційна забудова.

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Через забудову на станції метро "Либідська" та зміну власника може зникнути пам'ятка монументального мистецтва у центрі Києва — "летюча тарілка", яка належить бібліотеці УкрІЕНТЕІ. "Тарілку" звели у 1971 році, вона мала унікальну акустику та призначалась для світломузичного театру. Як партійні діячі СРСР розпорядились архітектурним об'єктом у стилі "модернізм" та що з ним відбувається зараз, розповіли на порталі "Обоз".

Журналісти пояснили, що над проєктом "летючої тарілки" на Либідській працювали два архітектори — Флоріан Юр’єв та Лев Новіков. Вони створили проєкт будівлі у стилі модернізму, яка мала б оригінальну форму та мала б особливе призначення. Форма — наче інопланетний корабель, який приземлився на даху будинку. Щоб така конструкція могла триматись, застосували особливі легкі матеріали та розрахували конструкцію. В підсумку планували, що всередині буде світломузичний театр з надзвичайною акустикою, у якому відбуватимуться вистави та концерти. На порталі Modernism можна побачити, як мала виглядати будівля — проєкт театру та проєкт комплексу в 3D.

Українська артіхектура - "летюча тарілка" УкрНТЕІ, 3D-проєкт Флоріана Юр'єва Фото: modernism.in.ua Українська артіхектура - "летюча тарілка" УкрНТЕІ, проєкт театру Фото: modernism.in.ua

Коли "летюча тарілка" була готова, у ній не облаштували театр, розповіли журналісти. Натомість будівлю передали на баланс Інституту науково-технічної інформації (зараз — УкрІНТЕІ), а в частину приміщень заселились працівники КДБ. Тим часом архітектор Юр'єв отримав премію "За новаторство в архітектурі" — 16 тис. руб. Після нагородження він не залишив гроші собі, а поділився з усією командою, ідеться на "Обоз". Через це на майстра почали тиснути партпрацівники і йому навіть довелось полишити роботу.

Українська артіхектура - "летюча тарілка" УкрНТЕІ у 1985 році Фото: modernism.in.ua

Після відновлення незалежності України споруда поступово занепадала, пояснили журналісти. На фото тих часів бачимо, як облущується фасад та рами вікон. У 2012 році "летючою тарілкою" почав опікуватись Державний фонд майна, у 2015 — частину передали у володіння будівельній компанії, яка почала споруджувати нові будинки на метро "Либідська". Оскільки була небезпека, що забудовник знесе унікальний об'єкт, активісти почали рух за його збереження. До руху долучився автор проєкту Юр'єв: він навіть написав лист на підтримку. У 2020 році КМДА внесла "летючу тарілку" у реєстр пам'яток архітектури та монументального мистецтва. При цьому журналісти зауважили, що конструкцію поступово ховають навколишні будинки і її все менш помітно. У Facebook та Google можна побачити, як виглядала пам'ятка модернізму у 2018 та 2020 рр. (свіжіших фото не відшукалось).

Українська артіхектура - "летюча тарілка" УкрНТЕІ у 2018 році Фото: Google Maps Українська артіхектура - "летюча тарілка" УкрНТЕІ у 2020 році Фото: Facebook

Зазначимо, 17 жовтня Фокус писав про дії КМДА щодо іншого архітектурного об'єкта у Києві — муралу, присвяченому голові ГУР Міноборони Кирилу Буданову. Кияни повідомили, що комунальники почали зафарбовувати гігантську картину на стіні будинку. Як з'ясувалось, будинок з новим розписом — це пам'ятка архітектури місцевого значення, заявили у відповідному департаменті міськради.

Нагадуємо, 23 липня київська адміністрація оприлюднила рішення щодо будинку Зеленського, який знесли будівельники за кілька днів до того.