Мінкульт визнав знесену садибу Зеленських у Києві пам'яткою архітектури, — ЗМІ

Садибу Зеленського у Києві Мінкульт визнав пам'яткою архітектури. При тому, що будівля вже кілька днів як знесена.

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У Києві 19 липня на вулиці Олександра Кониського, 22, була знесена споруда кінця XIX століття, відома як садиба Зеленських. 23 липня, як повідомила спільнота "Цегла", Міністерство культури та інформаційної політики визнало зруйнований будинок пам'яткою архітектури.

Також повідомляється, що МКІП зобов'язав Департамент охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації (КМДА) внести садибу Зеленських до переліку пам'яток столиці.

За інформацією активістів, демонтаж будинку, попри те, що судом був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження нерухомого майна, виконувала підрядна організація ТОВ "Сервіт", а до знесення причетне ТОВ "Тургенєв Білд", яке планує побудувати на цьому місці ЖК "Тургеневъ".

Як повідомили у поліції, правоохоронці відкрили провадження за трьома статтями Кримінального кодексу: умисне знищення об'єктів культурної спадщини, самовільне будівництво та незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.

Також була вилучена будівельна техніка.

Нищення садиби Зеленського викликало велике обурення серед небайдужих киян й 20 липня десятки громадян прийшли на акцію протесту під стіни КМДА.

Як повідомив депутат міськради Дмитро Білоцерковець, під час засідання консультативної ради департаменту культурної спадщини 20 липня представник власника садиби Зеленських завірив громаду та владу міста, що власним коштом відновить знищену будівлю.

"Наразі сторони дійшли згоди щодо підписання відповідного меморандуму між власником, Департаментом охорони культурної спадщини та представниками громади. Саме під контролем громади власник має повернути садибу до стану, в якому вона перебувала до пошкодження", – повідомила директорка департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова.

Співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на знесення будинку, тим часом оголосили підозру.

За інформацією офісу генпрокурора, чоловіку загрожує до двох років обмеження волі.

Варто зазначити, що 21 липня у Міністерстві культури заявили, що історична будівля не мала статусу пам'ятки через те, що КМДА не підготувала та не подала необхідні для внесення будівлі до реєстру документи.

У Мінкульті також зазначили, що з листом щодо садиби до них 18 липня звернулася ГО "Спадщина Київ".

"На жаль, чи то дізнавшись про таку ініціативу, чи за випадковим збігом, але забудовник у той самий день майже повністю зруйнував історично значущу будівлю", — йдеться у повідомленні МКІП.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що несанкціоноване знесення садиби Зеленських вважає "цинічною провокацією".

За його словами, за останні роки місто направило до Мінкульту десятки звернень про те, щоб занести понад півтори тисячі пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

"А внесло міністерство тільки близько сотні", — повідомив мер.

Нагадаємо, українці менш як за добу зібрали 772 тисячі гривень на демонтаж незаконного "МАФу" УПЦ МП поблизу Десятинної церкви на Старокиївській горі. Демонтаж незаконної забудови розпочався уночі 17 травня.