Минкульт признал снесенную усадьбу Зеленских в Киеве памятником архитектуры, — СМИ

Усадьбу Зеленского в Киеве Минкульт признал памятником архитектуры. При том, что здание уже несколько дней как снесено.

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В Киеве 19 июля на улице Александра Конисского, 22, была снесена постройка конца XIX века, известная как усадьба Зеленских. 23 июля, как сообщило сообщество "Цегла", Министерство культуры и информационной политики признало разрушенный дом памятником архитектуры.

Также сообщается, что МКИП обязал Департамент охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации (КГГА) внести усадьбу Зеленских в перечень памятников столицы.

По информации активистов, демонтаж дома, несмотря на то, что судом был наложен арест с запретом пользования, распоряжения и отчуждения недвижимого имущества, выполняла подрядная организация ООО "Сервит", а к сносу причастно ООО "Тургенев Билд", которое планирует построить на этом месте ЖК "Тургеневъ".

Как сообщили в полиции, правоохранители открыли производство по трем статьям Криминального кодекса: умышленное уничтожение объектов культурного наследия, самовольное строительство и незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест.

Также была изъята строительная техника.

Уничтожение усадьбы Зеленского вызвало большое возмущение среди неравнодушных киевлян и 20 июля десятки граждан пришли на акцию протеста под стены КГГА.

Как сообщил депутат горсовета Дмитрий Белоцерковец, во время заседания консультативного совета департамента культурного наследия 20 июля представитель владельца усадьбы Зеленских заверил общину и власти города, что за свой счет восстановит уничтоженное здание.

"Сейчас стороны пришли к согласию о подписании соответствующего меморандума между владельцем, Департаментом охраны культурного наследия и представителями общины. Именно под контролем общины владелец должен вернуть усадьбу в состояние, в котором она находилась до повреждения", — сообщила директор департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева.

Совладельцу усадьбы Зеленских, который дал указание на снос дома, тем временем объявили подозрение.

По информации офиса генпрокурора, мужчине грозит до двух лет ограничения свободы.

Стоит отметить, что 21 июля в Министерстве культуры заявили, что историческое здание не имело статуса памятника из-за того, что КГГА не подготовила и не подала необходимые для внесения здания в реестр документы.

В Минкульте также отметили, что с письмом относительно усадьбы к ним 18 июля обратилась ОО "Наследие Киев".

"К сожалению, то ли узнав о такой инициативе, то ли по случайному совпадению, но застройщик в тот же день почти полностью разрушил исторически значимое здание", — говорится в сообщении МКИП.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что несанкционированный снос усадьбы Зеленских считает "циничной провокацией".

По его словам, за последние годы город направил в Минкульт десятки обращений о том, чтобы занести более полутора тысяч памятников и только что выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

"А внесло министерство только около сотни", — сообщил мэр.

Напомним, украинцы менее чем за сутки собрали 772 тысячи гривен на демонтаж незаконного "МАФа" УПЦ МП вблизи Десятинной церкви на Старокиевской горе. Демонтаж незаконной застройки начался ночью 17 мая.