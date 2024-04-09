Українці зібрали гроші на демонтаж "церкви-МАФу" УПЦ МП менш ніж за добу (фото)

Суд визнав споруду незаконною, але її власник не поспішав з демонтажем. Національний музей історії України вирішив взяти справу у свої руки, і народ вкотре довів свою здатність "творити дива".

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Українці менш як за добу зібрали 772 тисячі гривень на демонтаж незаконної "церкви-МАФу" УПЦ МП. Про це 9 квітня повідомила пресслужба Національного музею історії України.

"Швидкість, з якою вдалося зібрати необхідну суму, свідчить про те, що українське суспільство підтримує знесення самочинного церковного МАФу в історичному серці Києва — Старокиївській горі", — підкреслили в музеї.

Пресслужба виразила вдячність за небайдужість та оголосила, що збір зупинений. У музеї подякували усім, хто жертвував гроші та поширював інформацію.

"Українці вкотре довели, що об'єднавшись разом, ми можемо творити дива", — зазначено в пості.

Фото "церкви-МАФу" УПЦ МП у Києві Фото: Національний музей історії України

Чому музей збирав гроші на демонтаж?

У Національному музеї історії України пояснили, що у вересні 2023 року Північний апеляційний господарський суд зобов’язав знести "церкву-МАФ" УПЦ МП, визнавши її самочинне будівництво незаконним. Власник споруди мав власним коштом повернути земельну ділянку у попередній стан.

"Рішення суду набуло законної сили й перебуває на стадії примусового виконання з 2 жовтня 2023 року", — підкреслила пресслужба.

Однак "забудовник" незаконної церкви не взявся виконувати рішення суду. Через це музей знайшов інший спосіб демонтувати "церкву-МАФ" зі своєї території — самостійно сплатити роботи та залучити спеціалізоване підприємство з відповідним дозволом.

Нагадаємо, у соцмережах 8 квітня повідомили, що в місті Теплодар Одеської області задули монтажною піною сирену повітряної тривоги. Автори контенту припустили, що місцевих жителів вона "дратує".

У центрі Києва днями сталася бійка поблизу одного з ресторанів. Конфлікт розпочався ще всередині закладу, потім перемістився на вулицю. Серед учасників розбірки "засвітився" екснардеп від "Блоку Петра Порошенка" Віталій Гудзенко.