Светомузыкальный театр и модернизм: как строили "летающую тарелку" для библиотеки УкрИНТЭИ (фото)

"Летающая тарелка" библиотеки УкрИНТЭИ украсила пейзажи Киева более 50 лет назад. Во времена независимости уникальный архитектурный объект разрушался, а сейчас его постепенно закрывает коммерческая застройка.

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Из-за застройки на станции метро "Лыбедская" и смены владельца может исчезнуть памятник монументального искусства в центре Киева — "летучая тарелка", которая принадлежит библиотеке УкрИНТЭИ . "Тарелку" возвели в 1971 году, она имела уникальную акустику и предназначалась для светомузыкального театра. Как партийные деятели СССР распорядились архитектурным объектом в стиле "модернизм" и что с ним происходит сейчас, рассказали на портале "Обоз".

Журналисты объяснили, что над проектом "летающей тарелки" на Лыбедской работали два архитектора — Флориан Юрьев и Лев Новиков. Они создали проект здания в стиле модернизма, которое имело бы оригинальную форму и особое назначение. Форма — как инопланетный корабль, который приземлился на крыше дома. Чтобы такая конструкция могла держаться, применили особые легкие материалы и рассчитали конструкцию. В итоге планировали, что внутри разместят светомузыкальный театр с чрезвычайной акустикой, в котором будут проходить спектакли и концерты. На портале Modernism можно увидеть, как должно было выглядеть здание — проект театра и проект комплекса в 3D.

Украинская артихектура — "летающая тарелка" УкрНТЭИ, 3D-проект Флориана Юрьева Фото: modernism.in.ua Украинская артихектура — "летающая тарелка" УкрНТЭИ, проект театра Фото: modernism.in.ua

Когда "летающая тарелка" была готова, в ней не обустроили театр, рассказали журналисты. Вместо этого здание передали на баланс Института научно-технической информации (сейчас — УкрИНТЭИ), а в часть помещений заселились работники КГБ. Тем временем архитектор Юрьев получил премию "За новаторство в архитектуре" — 16 тыс. руб. После награждения он не оставил деньги себе, а поделился со всей командой, говорится на "Обозе". Из-за этого на мастера начали давить партработники и ему даже пришлось оставить работу.

Украинская артихектура — "летающая тарелка" УкрНТЭИ в 1985 году Фото: modernism.in.ua

После восстановления независимости Украины сооружение постепенно приходило в упадок, объяснили журналисты. На фото тех времен видим, как облущивается фасад и рамы окон. В 2012 году "летучей тарелкой" начал заниматься Государственный фонд имущества, в 2015-м — часть передали во владение строительной компании, которая начала строить новые дома на метро "Лыбедская". Поскольку была опасность, что застройщик снесет уникальный объект, активисты начали движение за его сохранение. К движению присоединился автор проекта Юрьев: он даже написал письмо в поддержку. В 2020 году КГГА внесла "летающую тарелку" в реестр памятников архитектуры и монументального искусства. При этом журналисты отметили, что конструкцию постепенно прячут окружающие дома и она все менее заметна. В Facebook и Google можно увидеть, как выглядел памятник модернизма в 2018 и 2020 гг. (более свежих фото не отыскалось).

Украинская артихектура — "летучая тарелка" УкрНТЭИ в 2018 году Фото: Google Maps Украинская артихектура — "летающая тарелка" УкрНТЭИ в 2020 году Фото: Facebook

Отметим, 17 октября Фокус писал о действиях КГГА в отношении другого архитектурного объекта в Киеве — мурала, посвященного главе ГУР Минобороны Кириллу Буданову. Киевляне сообщили, что коммунальщики начали закрашивать гигантскую картину на стене дома. Как выяснилось, дом с новой росписью — это памятник архитектуры местного значения, заявили в соответствующем департаменте горсовета.

Напоминаем, 23 июля киевская администрация обнародовала решение относительно дома Зеленского, который снесли строители за несколько дней до того.