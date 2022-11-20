Все деньги для фронта. Слепой художник с Донбасса пишет картины наощупь: ради ВСУ и победы

Эта история — о творчестве и искренней любви к Украине, которая позволяет преодолевать жизненные трудности.

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Придумать сюжет и композицию, загрунтовать холст, выбрать краски и их оттенки, смешать цвета на палитре, сделать наброски и, наконец, создать картину. Все это — задачи, которые под силу далеко не каждому, ведь нужен талант, умение, опыт. А если делать все то же самое, но с закрытыми глазами в темной комнате? Возможно ли это?

Владимир Яницкий, художник-самоучка из Курахово (прифронтовой город в Донецкой области) своим примером доказывает, что возможно. У мужчины крайне слабое зрение, но он пишет и продает свои картины, а всю выручку отправляет на помощь ВСУ.

Посадил огород и уехал в эвакуацию

У Владимира Яницкого врожденная патология по зрению. За свою жизнь мужчина перенес более 20 операций на глазах.

"Врачи мне давали прогнозы, что к 40 годам я практически полностью ослепну", — рассказывает Владимир.

Пришлось выбрать профессию, в которой зрение не главное. Так Яницкий стал массажистом-реабилитологом. Однако страсть к живописи, которая зародилась у Владимира еще с детства, никуда не делась.

[ + – ] Владимир Яницкий уверен: "Сейчас люди сплотились. Поэтому мы уже победили"

"Холсты были очень дорогие, а я экономил: брал льняные простыни, натягивал их, сам грунтовал и получалось неплохо. Так я писал первые картины", — говорит художник.

В 18 лет Яницкий даже пробовал поступить в художественное училище в Донецке, но не сложилось.

"Я взял свои зарисовки, показал в училище, и мне сказали, что им такие люди нужны. Тогда я спросил, а что нужно сдавать на экзамене? Мне ответили, что нужно нарисовать капитель (верхняя часть колонны – ред.) на здании училища. Я вышел, поднял взгляд на колонны – ничего не вижу. И поехал домой. Да я самоучка, и я этим горжусь", — отмечает Яницкий.

Всю свою жизнь Владимир прожил в Курахово: работал массажистом, открыл мебельную мастерскую и не переставал писать картины. Но война, которая пришла на Донбасс в 2014 году, кардинально изменила приоритеты.

"Все деньги, которые зарабатывал тогда, я отдавал на помощь военным. Я считал так: лучше я буду помогать, чем мне", — признается Яницкий.

Крупномасштабное вторжение России поменяло все еще раз.

"В ночь на 24 февраля у меня была бессонница. Я сидел с телефоном в руках, а жена проснулась и спрашивает: "А почему ты не спишь?" Я ответил, что сам не знаю, но чувствую: что-то должно случиться", — вспоминает Яницкий.

Когда в прифронтовом Курахово стало совсем "жарко", Владимир с женой решили, что нужно эвакуироваться.

"Двери с окнами в доме уже сами стали открываться от взрывной волны. И тогда мы поняли, что пора. Правда, не теряли надежды, что все изменится: мы посадили огород, а на следующий день утром уже уехали. Но с условием, что обязательно вернемся, — подчеркивает Владимир Яницкий. – Военные, спасая своих товарищей, с которыми защищают страну, еще и за нас должны думать? Я так не считаю. Поэтому лучше упростить им работу – пусть ребята делают свое дело".

Но как бросить десятки картин, которые появились за 30 лет творчества?

"Нас ехало пять взрослых людей в легковом автомобиле. Много ли возьмешь с собой вещей? Но хотелось вывезти то, что дорого, и мы на семейном совете все же решили вывезти картины. Две недели я их снимал с подрамников, потом уложил на дно багажника, и так мы уехали", — делится Яницкий.

Пошел в военкомат на костылях

Художник эвакуировался на Волынь и, несмотря на статус человека с инвалидностью по зрению, отправился в военкомат.

"Из-за стресса у меня отказали ноги, я месяц практически пролежал. Как только начал на костылях немного ходить, чтобы ни у кого не было лишних вопросов (я ведь большой, 2 метра ростом), собрался и поехал в военкомат", — вспоминает Яницкий.

В военкомате Владимиру, конечно, отказали.

"И тогда я принял решение: раз я не могу помочь армии напрямую, то буду помогать на фронте искусства, — говорит художник. – Еще у меня обнаружилась аневризма аорты. Если сказать по-простому, это значит, что мне половину сердца нужно отрезать и поставить протез. Смертность очень высокая. Мне давали пару месяцев. Врачи прогнозируют, что сердце в любом случае разорвется. На операцию нужны деньги. Но я решил так: когда война закончится, если я доживу, я обязательно что-то сделаю. А пока я могу хоть какой-то копейкой помогать, я буду это делать".

[ + – ] Работы Владимира Яницкого [ + – ] Работы Владимира Яницкого [ + – ] Работы Владимира Яницкого [ + – ] Работы Владимира Яницкого [ + – ] Работы Владимира Яницкого [ + – ] Работы Владимира Яницкого

Владимир Яницкий уже провел несколько персональных выставок на западе Украины, а выручку от продажи картин направил на помощь ВСУ. Кроме того, мужчина учит живописи детей, родители которых воюют на фронте.

"Вы не представляете, как детям приятно, когда мы вместе рисуем поздравления, открытки, а потом дети отправляют их на фронт своим отцам!" — делится художник.

"Если кто позарится, можем и застрелить"

Художник признается, что большая война изменила тематику его полотен.

"Рисовать обнаженную натуру сейчас некстати. Поэтому пишу то, что отзывается в душе, что болит. Например, у меня есть картина под названием "Там, где гремит, там, где горит", на которой изображены подсолнухи. Почему такое название для подсолнухов? Дело в том, что наш Донецкий край у меня ассоциируется именно с подсолнухами, ведь кто был на Донбассе, знает, что там поля всегда были засажены подсолнухами. Это символ нашего края. И на Донбассе сейчас "гремит" и "горит". Появилась серия работ, в которой центральный образ принадлежит женщине. Это символ Украины в целом – женщина. Но, правда, никак не может родиться образ казака… Есть у меня картина, которая называется "Код нации": рушник, а на нем лежат патроны. Это то, что сейчас происходит: несмотря на то, что мы можем сделать создать красоту, как рушник, мы можем и зарядить патроны и застрелить того, кто позарится на нас", — уверяет Владимир Яницкий.

[ + – ] Художник Владимир Яницкий: "Пишу картины, чтобы мотивировать ребят, которые возвращаются с фронта с ранениями"

Но каково — это писать картины практически вслепую? Художник уверяет, что опирается на врожденные чувства и ощущения.

"Наверное, это какая-то интуиция. Например, я краски подбираю интуитивно, их можно почувствовать, они ведь разные по плотности, структуре. Поэтому много картин пишу руками, без кистей. Я рисую, чтобы люди не опускали руки в тяжелой ситуации. Чтобы своим примером показать, что если я, слепой человек, могу это делать, то человек с руками, головой, все может сделать! И чтобы мотивировать ребят, которые возвращаются с фронта с ранениями, не падать духом. Никогда не стоит опускать руки", — говорит Яницкий.

О победе художник не рассуждает в категориях далекой перспективы.

"Вспомним 2014 год. Много ли нас было, например, на Донбассе — настоящих украинцев? Люди непонятно куда смотрели. А сейчас люди сплотились. Поэтому мы уже победили", — резюмирует Владимир Яницкий.

Узнать больше о реабилитации воинов и пострадавших от войны в Украине, а также помощи украинцам с инвалидностью, которые получили убежище в Германии, вы можете на сайте организации EnableMe Ukraine.

Проект реализуется при поддержке DSEE.

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