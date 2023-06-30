Ховав у мікроавтобусі: на кордоні у закарпатця виявили картину австрійського художника (фото)

Картина створена на дерев’яній дошці у жанрі сільського пейзажу, ймовірно, була написана наприкінці ХІХ — початку XX століть.

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Мешканець Закарпаття на кордоні заховав картину австрійського художника Еміля Барбаріні (ХІХ-XX ст.) у мікроавтобусі та намагався перевести через Угорщину. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Зафіксували порушення прикордонники Чопського загону на території пункту пропуску "Тиса". Картина була розміщена у сховку багажника мікроавтобуса. Шедевр відомого європейського митця закарпатець назвав "подарунком".

"Чудова картина, відомий художник і – такі ганебні обставини", – повідомили співробітники ДПСУ.

Водій транспортного засобу заявив, що нічого не порушує, а шедевр сільського пейзажу вирішив відвезти до Чехії як подарунок. Наразі картину, яка ймовірно, була створена наприкінці ХІХ — початку XX століть, відправлена на експертизу.

Хто такий Еміль Барбаріні

Еміль Барбаріні народився у сім’ї відомого австрійського художника-пейзажиста Франца Барбаріні у 1855 році. Навчався живопису у свого батька разом із братом Густавом. Він теж вирішив продовжити сімейні традиції та теж став художником-пейзажистом.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року до іспанської столиці таємно вивезли 51 картину українських художників. Роботи модерністів з України початку минулого століття вивезли з Києва за кілька годин до масованого обстрілу, який здійснили російські війська. Шлях до Мадриду пролягав через Львів і потім через польський кордон.