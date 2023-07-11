Новый антитабачный запрет: как теперь курить кальяны или е-сигареты в кафе?

В Украине запретили продавать аромасигареты, жидкости для вейпа и табак для самокруток. По мнению юриста оборот указанных товаров не прекратится — продавцы будут платить штрафы и зарабатывать нелегально.

С 11 июля вступает в силу закон №1978 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака". Запрет коснется продаж ароматизированных и витаминизированных сигарет, жидкостей для электронных сигарет и табака для самокруток. Закон регулирует и процесс курения — во всех общественных местах запрещены курительные устройства для нагрева по аналогии с обычными сигаретами.

Эксперты Украинской Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" в комментарии Фокусу заявили, что согласно закону под запрет попадает производство, продажа и импорт электронных сигарет, заправочных контейнеров, жидкостей и добавок, в результате курения которых в воздух попадает цветной дым.

"Законом предусмотрено, что табачные изделия, электронные сигареты, жидкости для электронных сигарет, продаваемые до вступления в силу положений закона, могут реализовываться сроком не более 1 года. Введенная в обращение до 11 июля 2023 года табачная продукция будет на законных основаниях находиться в обращении до 11 июля 2024 года", — указали специалисты.

Е-сигареты уходят в черный рынок

Нардепы объяснили принятие документа защитой здоровья украинцев. В Украине от курения в год умирает около 130 тысяч человек, приводится статистика в пояснительной записке к закону.

"Табачные изделия для нагрева с вкусо-ароматическими добавками получают наибольшее распространение именно среди молодежи 18-29 лет. Согласно исследованиям в 2022 году, 22% молодежи никогда не пробовали такие изделия, а 9% употребляли их в течение последних 30 дней", — говорится в записке.

Управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько в комментарии Фокусу уточнил, что под запрет попадает продажа жидкостей для электронных сигарет с контейнерами объемом более 10 мл и если содержание никотина в них больше 20 мг в 1 мл.

"Производители смогут уменьшить объемы контейнеров и содержание никотина. Придется увеличивать количество выпускаемой продукции, которую нужно будет покупать чаще", — отметил Ясько.

Оборот вкусо-ароматических добавок и е-сигарет перейдет на черный рынок Фото: ВВС

Запрет все же касается торговли и импорта, а не собственного использования. Украинцы смогут заказывать электронные сигареты, но уже из других стран, добавил юрист.

"Штраф за нарушения для субъектов хозяйствования относительно низок, учитывая соотношение дохода и расходов. Скорее всего, оборот вкусо-ароматических добавок и е-сигарет перейдет в черный сегмент рынка, на котором продавцы будут и дальше зарабатывать, а в случае обнаружения нарушения просто заплатят штраф. Что касается заведений. Запреты будут действовать, чтобы кафе или рестораны не теряли имидж и репутацию. Граждане будут жаловаться, если увидят, как посетители курят кальяны или е-сигареты", — заметил специалист.

Украинцам также грозят относительно небольшие суммы штрафов за нарушение антитабачного закона. Согласно ст. 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, курение табачных изделий в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение в течение года придется заплатить штраф в размере от 170 до 340 гривен.

"Такие штрафы не способствуют чувству неотвратимости ответственности, поэтому нарушителям легче будет заплатить 50 грн в бюджет, чем прекратить нарушения", — заключил Ясько.

Напомним, что Верховная Рада 29 июля этого года приняла закон, предусматривающий появление в Украине с 2026 года электронной марки акцизного налога. Благодаря такому документу учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет переходит в электронный формат.

Фокус ранее писал, что бюджет Украины за год теряет до 22 млрд гривен из-за того, что около 20% табачного рынка находится в тени. В тени также находится 36-40% рынка алкоголя, поэтому бюджет недополучает еще 9-12 млрд гривен.