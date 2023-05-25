Каждая пятая пачка сигарет. Сколько в Украине нелегального табака и грозящего "чернушникам"

Как в Украине во время войны расцвел теневой рынок табака, сколько из-за этого теряет государство и как собираются прикрывать лазейки теневиков?

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До 19-22 млрд грн по разным оценкам теряет украинский госбюджет за год из-за того, что около 20% рынка сигарет находится в тени. К таким выводам Фокус приходит в своем новом обзоре "Вредные привычки. Сколько в Украине теневого горючего, алкоголя и сигарет и что с этим делать".

Для сравнения, именно 20 млрд. грн Минобороны Украины планировало выделить в 2023 году на закупку беспилотников для нужд ВСУ. Содержание Службы безопасности Украины обходится госбюджету в 2023 году около 22 млрд грн. Годовые сметы городов-миллионников (кроме столицы) выглядят скромнее – например, бюджет Львова в 2023 году составляет около 13,7 млрд грн, Днепра – 15,5 млрд грн.

Но неполученные 19—22 млрд грн из-за нелегального табака это еще не все потери от теневого рынка подакцизной продукции. Ведь по разным оценкам в тени находится 36-40% рынка алкоголя, из-за чего бюджет недополучает 9-12 млрд грн в год. А доля теневого рынка горючего достигает 11% (10 млрд грн в год). То есть, суммарно за год из-за теневого обращения подакцизной продукции (горючего, алкоголя и сигарет) Украина теряет около 38 — 44 млрд грн.

Для сравнения: в феврале 2023 года по данным Минфина из госбюджета на соцвыплаты (пенсии и др.) направили около 40 млрд грн. Все платежеспособные банки Украины суммарно в январе-апреле 2023 года получили 44 млрд грн чистой прибыли. А на жилищные субсидии в бюджете на 2023 год выделено 38 млрд грн. То есть, по украинским масштабам потери от деятельности теневого рынка подакцизной продукции достаточно существенны.

Главные нарушители на рынке табака хорошо известны. Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, в комментарии для Фокуса рассказывает, что во время исследования теневого рынка количество тонн сырья, которое все украинские производители сигарет заказывают за год, аналитики сравнивали с объемом уплаченных налогов. Таким образом, удалось выяснить, что легальные честные производители с каждой тонны переработанного табака платят примерно 3-5 млн грн налогов, тогда как теневики платят значительно меньше — иногда всего несколько гривен.

Благодаря этим простым расчетам команде Экономической экспертной платформы удалось обнаружить восемь теневых игроков и передать информацию о них временной следственной комиссии Верховной Рады Украины (ВСК). Речь идет о следующих предприятиях:

ООО "Табако Дом": 8 тыс. грн. налогов с тонны;

ООО "Украинское табачное производство": 26 тыс. грн. налогов с тонны;

ООО "Винниковская табачная фабрика": 1,31 млн. грн налогов с тонны;

ООО "Ферментационный завод "Тобако": 13 грн. налогов с тонны;

ООО "Империал Голд Тобако": 0 грн. налогов с тонны;

ООО "Потестас": 35 грн. налогов с тонны;

ООО "Империя.Табак. Лтд": 157 тыс. грн. налогов с тонны;

ООО "Юнайтед Табако": 2 тыс. грн. налогов с тонны.

По словам Олега Гетмана, во время заседания ВСК, где присутствовали руководители Национальной полиции, Бюро экономической безопасности и СБУ, все получили определенные задания и до следующего заседания ВСК, которое запланировано на 6 июня, должны провести комплексные проверки этих восьми производителей и около 300 черных торговых точек и доложить о результатах.

Теневым производителям сигарет грозят проверки

По словам Олега Гетмана, производствам – нарушителям грозит повторение судьбы одного из крупнейших теневых производителей сигарет – предприятия в Желтых Водах (ООО "Юнайтед Табако"), работу которого остановили осенью 2022 года. Розничные торговые точки, торговавшие нелегальным табаком, рискуют остаться без лицензии. Если торговля сигаретами велась без лицензии полностью в черную — последует штраф в 17 тыс. грн и изъятие всех товаров.

Ранее Фокус писал, что в Офисе президента предлагали запретить продавать алкоголь и сигареты за наличные деньги.