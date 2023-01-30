Минобороны Украины выделит 20 млрд грн на БПЛА: у кого будут их закупать

В Украине самая простая в Европе процедура допуска беспилотников к эксплуатации в армии.

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На данный момент Министерство обороны Украины уже заключило 16 государственных контрактов на закупку для ВСУ различных видов беспилотников, сообщается на официальной странице ведомства в Facebook. Все контракты подписаны с отечественными производителями и разработчиками.

Кроме того, Минобороны собирается в этом году значительно увеличить поставки БПЛА в украинскую армию. Учитывая важность и необходимость дронов всех видов для противостояния российской агрессии в современных условиях войны на этот сегмент должно быть направлено около 20 млрд грн.

На встрече представителей Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и отечественных разработчиков и производителей БПЛА особо отмечалось, что теперь в Украине самая простая в Европе процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии.

Если раньше процедура допуска занимала от полутора до двух лет, то теперь этот срок занимает считанные недели, отмечалось на встрече. Благодаря упрощенной процедуре только с ноября 2022 года по январь 2023 года Министерством обороны Украины получено от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще 3 типа БПЛА находятся в стадии кодификации.

Ранее Фокус писал, что в Украине создают первые в мире ударные роты БПЛА.