Міноборони України виділить 20 млрд грн на БПЛА: у кого їх закуповуватимуть

В Україні найпростіша в Європі процедура допуску безпілотників до експлуатації в армії.

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Наразі Міністерство оборони України вже уклало 16 державних контрактів на закупівлю для ЗСУ різних видів безпілотників, повідомляється на офіційній сторінці відомства у Facebook. Усі контракти підписано з вітчизняними виробниками та розробниками.

Крім того, Міноборони має намір цьогоріч значно збільшити постачання БПЛА в українську армію. Враховуючи важливість і необхідність дронів усіх видів для протистояння російській агресії в сучасних умовах війни на цей сегмент має бути спрямовано майже 20 млрд грн.

На зустрічі представників Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та вітчизняних розробників і виробників БПЛА особливо наголошувалося, що тепер в Україні найпростіша в Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії.

Якщо раніше процедура допуску займала від півтора до двох років, то тепер цей термін займає лічені тижні, наголошувалося на зустрічі. Завдяки спрощеній процедурі лише з листопада 2022 року до січня 2023 року Міністерством оборони України отримано від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще 3 типи БПЛА перебувають у стадії кодифікації.

Раніше Фокус писав, що в Україні створюють перші у світі ударні роти БПЛА.