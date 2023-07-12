Военный ремонт в "полях": Польша и Германия не сошлись в цене ремонта "Леопардов"

Германия хочет выйти из соглашения по созданию ремонтного хаба для танков Leopard из-за высоких ценовых запросов Польши. Выездные бригады могут быстро починить в Украине легкие поломки. А при серьезных повреждениях танк отвезут на завод-изготовитель.

Правительство Германии объявило о выходе из соглашения с Польшей о ремонте танков Leopard, поврежденных во время боев в Украине. Причину отказа обнародуют в ближайшие дни. Источники газеты Handelsblatt выяснили, что речь идет о сильно преувеличенных ценовых ожиданиях поляков.

Украинская армия сильно нуждается в возврате поврежденных боевых танков, так как в продолжающемся контрнаступлении несет потери, заявили источники.

"В марте после долгих колебаний Германия передала Украине 18 танков Leopard 2 A6. Обещали поставки и другие европейские страны. Есть проблема по поводу поставленных Польшей танков Leopard A4: из 14 поставленных машин восемь повреждены", — указали собеседники.

Танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6 должны ремонтироваться в Германии и, возможно, в Литве, сообщил представитель Германии журналистам немецкого канала NTV в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.

"Продолжаются дискуссии о том, как ремонтировать основные боевые танки Leopard 2A4. Польша и Германия хотят согласовать все идеи вместе", — сказал представитель Берлина.

Привезем "Леопарды" странам Балтии: куда отправить поврежденную технику?

Если Германия выйдет из соглашения, в Польше должны остаться как минимум мощности для ремонта "Леопардов", говорит Фокусу майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

"Иначе придется везти танки на ремонт в Германию. Это не является попыткой помешать действиям украинской армии на фронте. Только вчера [11 июля] Минобороны Германии объявило о поставке 25 танков Leopard (речь идет о новом пакете военной помощи Украине от Берлина, в него войдут более старые модели "Леопардов" 1 A5, две установки ПВО Patriot, 40 БМП Marder, — ред.)", — отметил эксперт.

Суть вопроса может сводиться к техническим нюансам. Решение Германии увеличивать поставки танков Leopard и одновременно урезать места их ремонта выглядит нелогично, заметил Гетьман.

"Кроме ценовых ожиданий поляков, надо согласовать техмоменты. Германия понимает, что отправляет в Украину танки на войну, а не на парад. Естественно, они будут ломаться, их нужно ремонтировать", — объясняет он.

Ремонтный хаб для танков Leopard может появиться и в другом месте. Лучшие альтернативные варианты — Румыния или страны Балтии, считает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Возможно, в период вакуума будут выездные бригады, чтобы ремонтировать технику в Украине. Германия в этом не заинтересована. Украинские технические специалисты проходили обучение на этих танках. Ждем также обещания [немецкого оружейного концерна] Rheinmetall о постройке за три месяца танкового завода в Украине (генеральный директор концерна Армин Паппергер заявил об этом 10 июля этого года, — ред.)", — комментирует он Фокусу.

По словам специалиста, у ремонта военной техники есть три категории сложности:

войсковой ремонт на месте, рядом с зоной боевых действий;

приезд спецбригады и решение сложных вопросов на месте

танк отправляют на завод-изготовитель.

Польша может оказывать помощь Украине, используя своих специалистов. Необязательно делать это через хаб, ведь и польские военные эксплуатировали танки Leopard, заключил Згурец.

Ремонтный хаб для танков Leopard изначально планировали открыть в Польше. О договоренности западные партнеры объявили 21 марта на авиабазе "Рамштайн". Министр обороны Германии Борис Писториус оценил приблизительную стоимость хаба в 150 миллионов евро.

В апреле министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что центр обслуживания танков Leopard 2 появится на базе завода Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy SA в польском городе Гливица.