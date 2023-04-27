Бронетанковый хаб: Польша создает центр для ремонта украинских Leopard 2, Т-64 и Т-72

Польские журналисты отмечают, что завод в Гливице получит работу на годы вперед и сможет модернизировать и расширять производство.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что центр обслуживания танков Leopard 2, которые партнеры передали Украине, создадут на базе завода Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy SA в городе Гливице. В польском издании Defence24 рассказали, как выбирали предприятие.

В ходе визита польских министров на предприятие было объявлено, что на Zakłady Mechaniczne Bumar открывают вторую линию по производству САУ Krab, а также там будут обслуживать танки Leopard 2 для ВСУ. Также известно, что предприятие уже ремонтирует и модернизирует танки семейства Т-64 и Т-72, которые передаются Украине в рамках военной помощи.

В Гливице ремонтируют танки для польской армии

Таким образом, получается, что предприятие в Гливице станет новым бронетанковым центром. На заводе будут ремонтировать все модификации, переданные украинской армии Leopard 2A4, 2A6, а также шведскую модернизацию Strv. Также в издании отмечают, что ВСУ получат около 70 Leopard 2.

Производственные линии завода в Гливице

Германия выступила партнером с Польшей по созданию центра обслуживания. Однако министр обороны Польши заявил, что есть проблемы со снабжением запчастей для танков. Также известно, что в Гливице ремонтируют и модернизируют польские Leopard 2А4 до уровня 2PL/2PLM1. Поэтому Zakłady Mechaniczne Bumar может развиваться и расширяться, что создает дополнительные рабочие места для поляков.

Напомним, 26 апреля министр обороны Польши заявил, что польский хаб для ремонта танков заработает уже в мае.

21 марта на заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министры обороны договорились о создании в Польше центра технического обслуживания танков Leopard 2.