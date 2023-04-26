Польский хаб для ремонта танков Leopard 2 начнет работу уже в мае, – Блащак

Помимо скорого начала работы сервисного центра, вице-премьер Польши сообщил о скорой поставке в Украину двух батальонов танков Leopard 2 в версиях A4 и A6.

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Сервисный центр по ремонту и обслуживанию получаемых Украиной от союзников танков Leopard 2 будет открыт в Польше в мае этого года. Об этом в среду, 26 апреля сообщил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Матеушем Моравецким, сообщает "Укринформ".

Польский чиновник отметил, что соглашение о создании на территории Польши Центра технического обслуживания и ремонта основных боевых танков Leopard 2 было подписано им в прошлую пятницу, 21 апреля, вместе с украинскими и немецкими коллегами в рамках заседания в формате "Рамштайн". Один из первых соглашение подписал министр Германии, поскольку его страна является производителем танков Leopard.

По словам Блащака, ремонтный хаб будет открыт на польском оборонном предприятии Bumar-Labędy в городе Гливице, где сейчас обслуживаются и ремонтируются танки Т-72. Он передал, что по информации, которую передали ему украинские военные, модернизированные танки Т-72 очень хорошо показывают себя на фронте.

Однако, Польшу будут ждать определенные вызовы, в связи с ограниченным доступом к некоторым запчастям.

Также Блащак сообщил, что в Украину скоро будут доставлены два батальона танков Leopard 2 в версиях A4 и A6.

Напомним, 21 марта на заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" , министры обороны договорились о создании в Польше центра техобслуживания танков Leopard 2.

Также, Дания и Нидерланды заявили, что планирубт отправить Украине 14 танков Leopard 2 в начале 2024 года. До конца текущего года Киев может получить минимум 80 танков Leopard 1 от Копенгагена.