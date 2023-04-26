Польський хаб для ремонту танків Leopard 2 розпочне роботу вже у травні – Блащак

Окрім швидкого початку роботи сервісного центру, віце-прем'єр Польщі повідомив про швидке постачання в Україну двох батальйонів танків Leopard 2 у версіях A4 та A6.

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Сервісний центр з ремонту та обслуговування одержаних Україною від союзників танків Leopard 2 буде відкрито у Польщі у травні цього року. Про це у середу, 26 квітня, повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром країни Матеушем Моравецьким, повідомляє "Укрінформ".

Польський чиновник зазначив, що угода про створення на території Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків Leopard 2 була підписана ним минулої п'ятниці, 21 квітня, разом з українськими та німецькими колегами в рамках засідання у форматі "Рамштайн". Один з перших угоду підписав міністр Німеччини, оскільки його країна є виробником танків Leopard.

За словами Блащака, ремонтний хаб буде відкрито на польському оборонному підприємстві Bumar-Labędy у місті Глівіце, де зараз обслуговуються та ремонтуються танки Т-72. Він зазначив, що за інформацією, яку передали йому українські військові, модернізовані танки Т-72 дуже добре показують себе на фронті.

Втім він також зробив заяву, що на Польщу чекатимуть певні виклики, у зв'язку з обмеженим доступом до деяких запчастин.

Також Блащак повідомив, що в Україну скоро буде доставлено два батальйони танків Leopard 2 у версіях A4 і A6.

Нагадаємо, 21 березня на засіданні контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" міністри оборони домовилися про створення в Польщі центру технічного обслуговування танків Leopard 2.

В свою чергу Данія та Нідерланди заявили, що планують відправити Україні 14 танків Leopard 2 на початку 2024 року. До кінця поточного року Київ може отримати щонайменше 80 танків Leopard 1 від Копенгагена.