"Броньований кулак": Польща побудує центр для ремонту танків Leopard 2, – Резніков

Домовленість про будівництво нового ремонтного хаба стала результатом "Рамштайну-11". За даними ЗМІ, утримувати цех коштує до 200 млн євро на рік, він може запрацювати наприкінці травня.

Related video

Міністри оборони західних союзників, які входять до "танкової коаліції", домовилися на засіданні контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" створити у Польщі центр техобслуговування танків Leopard 2. Про це написав у Twitter 21 квітня міністр оборони України Олексій Резніков.

Український міністр наголосив, що на зустрічі підписали протокол про наміри щодо створення центру обслуговування основних бойових танків Leopard 2, поставлених раніше в Україну.

"Відбулася зустріч "танкової коаліції". Я вдячний німецьким та польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України", — зазначив Резніков за підсумками діалогу.

Протокол про наміри створити ремонтний центр у Польщі сприяє зміцненню двосторонньої співпраці та можливостей українських захисників, упевнений чиновник.

"Сформований спільними зусиллями "броньований кулак" зупинить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу. Українські солдати вміло захищають свою країну. Сучасні західні технології призведуть до поразки Москви. Чим раніше це станеться, тим швидше настане світ", — сказав Резніков.

Блащак після підписання наміру заявив про нову можливість для польської оборонної промисловості. За даними Polskie Radio, фінансування цього хаба становить близько 150-200 млн євро на рік. Центр може запрацювати наприкінці травня.

Варшава відкрила центр ремонту Т-64 для ЗСУ

На польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy з 7 квітня розпочали капітальний ремонт танків Т-64 за угодою між польським збройовим концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та "Укроборонпромом".

Оборонні концерни розглядали ідеї обслуговування на Bumar-Łabędy польських танків Т-72 та PT-91, які Польща відправила ЗСУ. Не виключений варіант ремонту німецьких танків Leopard 2.

Схожий ремонтний хаб збудують незабаром і в Румунії. Німецький виробник озброєнь Rheinmetall на початку квітня заявив про плани створити у румунському місті Сату-Марі центр технічного обслуговування озброєння після боїв в Україні.

Нагадаємо, що Данія та Нідерланди хочуть відправити Україні 14 танків Leopard 2 на початку 2024 року. А до кінця поточного року Київ має отримати щонайменше 80 танків Leopard 1 від Копенгагена.

За даними ЗМІ, Іспанія має відправити Україні у квітні 6 танків Leopard 2. Машини розглядають як життєво потрібну техніку.

Генштаб ЗСУ 18 квітня заявив, що Канада передала Україні вже 8 танків Leopard 2 літаками CC-177 Globemaster III.