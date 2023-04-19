У квітні Іспанія відправить шість танків Leopard 2 до України, — CNN

Танки вже прибули до порту Сантандер у північній частині країни. Вони розглядаються як життєво необхідна захисникам України сучасна військова техніка.

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Шість танків Leopard 2, які Іспанія має намір відправити до України, прибули до порту Сантандер у північній частині країни. Про це інформує 19 квітня CNN.

Очікується, що танки разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, будуть готові до відправлення на передову в Україні до кінця місяця. Точна дата не називається.

У повідомленні зазначається, що ці танки розглядаються як життєво необхідна сучасна військова техніка. Leopard 2 повинні зміцнити сили України для контрнаступу ЗСУ. Вони відносно низькі до обслуговування порівняно з іншими моделями. Це один з аспектів, які дозволяють експертам вважати, що ці танки можуть швидко допомогти Україні.

Нагадаємо, наприкінці березня у Міністерстві оборони Іспанії заявили, що перша партія танків Leopard 2A4 поїде до України одразу після закінчення фінальних вогневих випробувань у польових умовах. Наразі шість одиниць бронетехніки проходять остаточні перевірки на воєнно-промисловому підприємстві на півдні Іспанії.

У Генштабі ЗСУ 18 квітня назвали кількість танків Leopard 2, які вже передала Україні Канада. Офіційна Оттава вже передала Україні вісім танків Leopard 2. В Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили цю інформацію. Відповідну техніку отримали в межах військової допомоги. Танки Leopard 2 завантажили на борт транспортних літаків CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади.

У PGZ 6 квітня повідомили, що на території Польщі відкрили центр ремонту Т-64 для України. Польська Bumar-Labędy та "Укробронпром" створили технологічний центр, який займається ремонтом танків Т-64, їх обслуговуванням, підтримкою боєздатності та відновленням до повного робочого стану. майбутньому підприємства розглядають також обслуговування польських танків Т-72 та PT-91, які раніше передала Польща Україні. Фахівці також припустили, що розглядається ймовірність ремонту танків Leopard 2.