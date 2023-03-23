У Міноборони Іспанії назвали терміни прибуття перших 6 танків Leopard 2A4 в Україну

За даними іспанського оборонного відомства, бронемашини вже проходять остаточні перевірки на заводі зброї перед відправкою Києву.

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Іспанія відправить перші шість одиниць сучасних бойових танків Leopard 2A4 в Україну до кінця наступного тижня. Про це пише видання CNN із посиланням на заяву Міністерства оборони Іспанії від 23 березня.

Повідомляється, що перша партія танків Leopard 2A4 поїде до України одразу після закінчення фінальних вогневих випробувань у польових умовах. Наразі шість одиниць бронетехніки проходять остаточні перевірки на воєнно-промисловому підприємстві на півдні Іспанії.

Голова Міноборони Іспанії Маргарита Роблес 23 березня побувала на заводі і заявила, що ще чотири обіцяні Україні танки Leopard скоро будуть доставлені на підприємство для огляду та проведення випробувань.

У публікації також згадується, що минулого тижня перша група воєнних ЗСУ завершила навчання на танках Leopard 2A4, які проходили на воєнній базі на півночі Іспанії.

Нагадаємо, що 22 лютого у Міноборони Іспанії повідомили, що не виключають надання Україні додаткової кількості танків Leopard у майбутньому на запит українського уряду та союзників. При цьому у відомстві виключають надання ЗСУ останньої моделі танків Leopard, посилавшись на необхідність національної оборони країни.

Нагадаємо, що за даними від 1 лютого, всього на зберіганні в Іспанії знаходиться 53 танки Leopard, проте вони знаходяться в різному технічному стані і деякі з них потребують відновлення. Орієнтовна ціна ремонту одного такого танка може досягати 500 тисяч євро.

Ще ми писали про те, що 13 березня в мережі з'явилися фото тренувань українських воєнних з управління та обслуговування танків Leopard 2 напередодні передбачуваного весняного контрнаступу ЗСУ.