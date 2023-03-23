В Минобороны Испании назвали сроки прибытия первых 6 танков Leopard 2A4 в Украину

По данным испанского оборонного ведомства, бронемашины уже проходят окончательные проверки на оружейном заводе перед отправкой Киеву.

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Испания отправит первые шесть единиц современных боевых танков Leopard 2A4 в Украину до конца следующей недели. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны Испании от 23 марта.

Сообщается, что первая партия танков Leopard 2A4 поедет в Украину сразу по окончанию финальных огневых испытаний в полевых условиях. На данный момент шесть единиц бронетехники проходят окончательные проверки на военно-промышленном предприятии на юге Испании.

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес 23 марта побывала на заводе и заявила, что еще четыре обещанных Украине танка Leopard скоро будут доставлены на предприятие для осмотра и проведения испытаний.

В публикации также упоминается о том, что на прошлой неделе первая группа военных ВСУ завершила обучение на танках Leopard 2A4, которые проходило на военной базе на севере Испании.

Напомним, что 22 февраля в Минобороны Испании сообщили, что не исключают предоставление Украине дополнительного количества танков Leopard в будущем по запросу украинского правительства и союзников. При этом в ведомстве исключают предоставление ВСУ последней модели танков Leopard, ссылаясь на необходимость национальной обороны страны.

Напомним, что по данным от 1 февраля, всего на хранении в Испании находится 53 танка Leopard, однако они находятся в разном техническом состоянии и некоторые из них нуждаются в восстановлении. Примерная цена ремонта одного такого танка может достигать 500 тысяч евро.

Еще мы писали о том, что 13 марта в сети появились фото тренировок украинских военных по управлению и обслуживанию танков Leopard 2 в преддверии предполагаемого весеннего контрнаступления ВСУ.