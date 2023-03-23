Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

В Минобороны Испании назвали сроки прибытия первых 6 танков Leopard 2A4 в Украину

Испания, Маргарита Роблес, Santa Barbara Sistemas, Leopard 2A4, министр обороны, танки
Фото: Getty Images | В Минобороны Испании готовятся отправить в Украину первые танки Leopard 2A4

По данным испанского оборонного ведомства, бронемашины уже проходят окончательные проверки на оружейном заводе перед отправкой Киеву.

Related video

Испания отправит первые шесть единиц современных боевых танков Leopard 2A4 в Украину до конца следующей недели. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны Испании от 23 марта.

Сообщается, что первая партия танков Leopard 2A4 поедет в Украину сразу по окончанию финальных огневых испытаний в полевых условиях. На данный момент шесть единиц бронетехники проходят окончательные проверки на военно-промышленном предприятии на юге Испании.

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес 23 марта побывала на заводе и заявила, что еще четыре обещанных Украине танка Leopard скоро будут доставлены на предприятие для осмотра и проведения испытаний.

В публикации также упоминается о том, что на прошлой неделе первая группа военных ВСУ завершила обучение на танках Leopard 2A4, которые проходило на военной базе на севере Испании.

Напомним, что 22 февраля в Минобороны Испании сообщили, что не исключают предоставление Украине дополнительного количества танков Leopard в будущем по запросу украинского правительства и союзников. При этом в ведомстве исключают предоставление ВСУ последней модели танков Leopard, ссылаясь на необходимость национальной обороны страны.

Напомним, что по данным от 1 февраля, всего на хранении в Испании находится 53 танка Leopard, однако они находятся в разном техническом состоянии и некоторые из них нуждаются в восстановлении. Примерная цена ремонта одного такого танка может достигать 500 тысяч евро.

Еще мы писали о том, что 13 марта в сети появились фото тренировок украинских военных по управлению и обслуживанию танков Leopard 2 в преддверии предполагаемого весеннего контрнаступления ВСУ.