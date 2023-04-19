В апреле Испания отправит шесть танков Leopard 2 в Украину, — CNN

Танки уже прибыли в порт Сантандер в северной части страны. Они рассматриваются как жизненно необходимая защитникам Украины современная военная техника.

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Шесть танков Leopard 2, которые Испания намерена отправить в Украину, прибыли в порт Сантандер в северной части страны. Об этом информирует 19 апреля CNN.

Ожидается, что танки вместе с другой бронетехникой, предоставленной Испанией, будут готовы к отправке на передовую в Украину до конца месяца. Точная дата не называется.

В сообщении говорится, что эти танки рассматриваются как жизненно необходимая современная военная техника. Leopard 2 должны укрепить силы Украины для контрнаступления ВСУ. Они относительно нетребовательны к обслуживанию по сравнению с другими моделями. Это один из аспектов, позволяющих экспертам считать, что эти танки могут быстро помочь Украине.

Напомним, в конце марта в Министерстве обороны Испании заявили, что первая партия танков Leopard 2A4 отправится в Украину сразу после окончания финальных огневых испытаний в полевых условиях. В настоящее время шесть единиц бронетехники проходят окончательные проверки на военно-промышленном предприятии на юге Испании.

В Генштабе ВСУ 18 апреля назвали количество танков Leopard 2, которые уже передала Украине Канада. Официальная Оттава передала Украине восемь танков Leopard 2. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили эту информацию. Соответствующую технику получили в рамках военной помощи. Танки Leopard 2 скачали на борт транспортных самолетов CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных сил Канады.

В PGZ 6 апреля сообщили, что на территории Польши открыли центр ремонта Т-64 для Украины. Польская Bumar-Labędy и "Укробронпром" создали технологический центр, занимающийся ремонтом танков Т-64, их обслуживанием, поддержкой боеспособности и восстановлением до полного рабочего состояния. В будущем предприятия рассматривают также обслуживание польских танков Т-72 и PT-91, ранее передавших Польшу Украине. Специалисты также предположили, что рассматривается возможность ремонта танков Leopard 2.