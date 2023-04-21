"Бронированный кулак": Польша построит центр для ремонта танков Leopard 2, – Резников

Договоренность о постройке нового ремонтного хаба стала результатом "Рамштайна-11". По данным СМИ, содержать цех стоит до 200 млн евро в год, он может заработать в конце мая.

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Министры обороны западных союзников, входящие в "танковую коалицию", договорились на заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" создать в Польше центр техобслуживания танков Leopard 2. Об этом написал в Twitter 21 апреля министр обороны Украины Алексей Резников.

Украинский министр подчеркнул, что на встрече подписали протокол о намерениях по созданию центра обслуживания основных боевых танков Leopard 2, поставленных ранее в Украину.

"Состоялась встреча "танковой коалиции". Я благодарен немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за непоколебимую поддержку Украины", — отметил Резников по итогам диалога.

Протокол о намерениях создать ремонтный центр в Польше способствует укреплению двустороннего сотрудничества и возможностей украинских защитников, уверен чиновник.

"Сформированный совместными усилиями "бронированный кулак" остановит агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира. Украинские солдаты умело защищают свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению Москвы. Чем раньше это произойдет, тем скорее наступит мир", — заключил Резников.

Блащак после подписания намерения заявил о новой возможности для польской оборонной промышленности. По данным Polskie Radio, финансирование этого хаба составляет около 150-200 млн евро в год. Центр может заработать в конце мая.

Варшава открыла центр ремонта Т-64 для ВСУ

На польском бронетанковом заводе Bumar-Łabędy с 7 апреля начали капитальный ремонт танков Т-64 по соглашению между польским оружейным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и "Укроборонпромом".

Оборонные концерны рассматривали идеи обслуживания на Bumar-Łabędy польских танков Т-72 и PT-91, которые Польша отправила ВСУ. Не исключен вариант и ремонта немецких танков Leopard 2.

Похожий ремонтный хаб построят скоро и в Румынии. Немецкий производитель вооружений Rheinmetall в начале апреля заявил о планах создать в румынском городе Сату-Маре центр техобслуживания вооружения после боев в Украине.

Напомним, что Дания и Нидерланды хотят отправить Украине 14 танков Leopard 2 в начале 2024 года. А до конца текущего года Киев должен получить минимум 80 танков Leopard 1 от Копенгагена.

По данным СМИ, Испания должна отправить Украине в апреле 6 танков Leopard 2. Машины рассматривают как жизненно необходимую технику.

Генштаб ВСУ 18 апреля заявил, что Канада передала Украине уже 8 танков Leopard 2 самолетами CC-177 Globemaster III.