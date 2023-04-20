"Очень значительный вклад": Дания и Нидерланды закупят для Украины 14 танков Leopard 2

В Копенгагене отметили, что они очень горды своим решением, так как это поможет в борьбе с российской агрессией. При этом ждать их придется до начала 2024 года.

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Дания и Нидерланды собираются передать Украине военную помощь в виде 14 танков Leopard 2, но случится это лишь в начале 2024 года. Об этом сообщает датское радио DR.DK в четверг, 20 апреля.

Заявление о новом пакете помощи для ВСУ, как передают местные СМИ, сделал министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

"Речь идет о большом пожертвовании датской стороны в рамках совместного с Нидерландами проекта. Мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами к 100 подержанным машинам Leopard 1", — говорится в сообщении.

Примерные сроки поставки — начало 2024 года, то есть нужно много времени на то, чтобы реализовать эту идею. При этом, отдельно Ларс Лекке Расмуссен отметил, что это не датские танки, а совместная с Нидерландами закупка.

"Не секрет, что существовало широкое желание рассмотреть возможность передачи танков Leopard 2, которые еще больше, чем Leopard 1. Теперь это возможно, и мы радуемся и гордимся этим", — говорится в сообщении.

Кроме того, помимо вышеперечисленной помощи, до конца года в Украину прибудет минимум 80 танков Leopard 1, которые ранее Копенгаген выделил Киеву.

Напомним, 19 апреля издание CNN писало, что в апреле Испания отправит шесть танков Leopard 2 в Украину. Они уже прибыли в порт на севере страны и рассматриваются в качестве жизненно необходимой современной техники для украинских защитников.

18 апреля в Генштабе ВСУ назвали количество танков Leopard 2, которые уже передала Украине Канада. Транспортировали их при помощи самолетов CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных сил Канады. Все происходило по инициативе Операции Unifier.