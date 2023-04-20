"Дуже значний внесок": Данія та Нідерланди закуплять для України 14 танків Leopard 2

У Копенгагені зазначили, що вони дуже горді своїм рішенням, оскільки це допоможе в боротьбі з російською агресією. Водночас чекати на технiку доведеться до початку 2024 року.

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Данія та Нідерланди збираються передати Україні військову допомогу у вигляді 14 танків Leopard 2, але станеться це лише на початку 2024 року. Про це повідомляє мicцеве радіо DR.DK у четвер, 20 квітня.

Заяву про новий пакет допомоги для ЗСУ, як передають місцеві ЗМІ, зробив міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен і в.о. міністра оборони Трольс Лунд Пульсен.

"Ідеться про велику пожертву датської сторони в межах спільного з Нідерландами проєкту. Ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2. Це дуже значний внесок, який іде на додаток до вже анонсованих нами до 100 машин Leopard 1, що були уживані", — йдеться в повідомленні.

Приблизні терміни постачання — початок 2024 року, тобто потрібно багато часу на те, щоби реалізувати цю ідею. Водночас окремо Ларс Люкке Расмуссен зазначив, що це спільна з Нідерландами допомога, яку вони купують.

"Не секрет, що існувало широке бажання розглянути можливість передачі танків Leopard 2, які ще більші, ніж Leopard 1. Тепер це можливо, і ми радіємо та пишаємося цим", — ідеться в повідомленні.

Крім перерахованої вище допомоги, до кінця року в Україну прибуде щонайменше 80 танків Leopard 1, які раніше Копенгаген виділив Києву.

Нагадаємо, 19 квітня видання CNN писало, що у квітні Іспанія відправить шість танків Leopard 2 до України. Вони вже прибули до порту на півночі країни та розглядаються як життєво необхідна сучасна техніка для українських захисників.

18 квітня в Генштабі ЗСУ назвали кількість танків Leopard 2, які вже передала Україні Канада. Транспортували їх за допомогою літаків CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади. Все відбувалося з ініціативи Операції Unifier.