Бронетанковий хаб: Польща створює центр для ремонту українських Leopard 2, Т-64 та Т-72

Польські журналісти зазначають, що завод у Глівіце отримає роботу на роки вперед й матиме змогу модернізувати та розширювати виробництво.

Related video

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, що цент з обслуговування танків Leopard 2, які партнери передали Україні, створять на базі заводу Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy SA у місті Глівіце. У польському виданні Defence24 розказали, як обирали підприємство.

Під час візиту польських міністрів на підприємство було оголошено, що на Zakłady Mechaniczne Bumar відкривають другу лінію з виробництва САУ Krab, а також там будуть обслуговувати танки Leopard 2 для ЗСУ. Також відомо, що підприємство вже ремонтує та модернізує танки сімейства Т-64 та Т-72, які потім передаються Україні в рамках військової допомоги.

В Глівіце ремонтують танки для польскої армії

Таким чином виходить, що підприємство в Глівіце стане новим бронетанковим центром. На заводі будуть ремонтувати всі модифікації, які передають українській армії Leopard 2A4, 2A6, а також шведську модернізацію 2A6. Також у виданні зазначають, що ЗСУ отримають близько 70 Leopard 2.

Виробничі лінії заводу в Глівіце

Німеччина виступила партнером з Польщею для створення центру обслуговування. Однак міністр оборони Польщі заявив, що є проблеми з постачанням запчастин для танків. Також відомо, що у Глівіце ремонтують та модернізують польські Leopard 2А4 до рівня 2PL/2PLM1. Тому Zakłady Mechaniczne Bumar має можливість розвиватись та розширюватись, що створює додаткові робочі місця для поляків.

Нагадаємо, 26 квітня міністр оборони Польщі заявив, що польський хаб для ремонту танків почне працювати вже в травні.

21 березня на засіданні контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" міністри оборони домовилися про створення в Польщі центру технічного обслуговування танків Leopard 2.