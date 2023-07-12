"Похоронить жену", приписать "лишних" детей: на что идут украинцы, чтобы выехать из страны

32-летний одессит заплатил 8 000 грн за возможность вступить в брак с женщиной, имеющей группу инвалидности. Таким образом мужичина смог получить право на отсрочку от мобилизации, но выехать заграницу ему не удалось. В Госпогранслужбе рассказали Фокусу на какие еще уловки идут украинцы, чтобы выехать из страны.

Государственная пограничная служба выявила очередную схему "побега" военнообязанных из Украины. 32-летний одессит вместе со своей 56-летней женой попытались выехать за границу через пункт пропуска "Староказаче".

В качестве основания для выезда, мужчина предоставил справки жены об инвалидности. Пограничники Белгород-Днестровского отряда обратили внимание на большую разницу в возрасте супругов, а также на дату их свадьбы — она совпала с днем выезда. Подозревая фиктивный брак, инспекторы вместе с сотрудниками СБУ провели проверку и выяснили что мужчина нашел избранницу через объявление в интернете. В сети предлагали "соединить сердца" с женщиной, имеющей инвалидность. За фиктивный брак гражданин заплатил 8 000 гривен.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в разговоре с Фокусом объясняет, что в этой истории нет никакой дискриминации или предвзятого отношения и подозрения вызвала не большая разница в возрасте супругов, а совокупность факторов.

"Инспекторы тщательно проверяют соблюдение прав выезда всеми мужчинами и обращают внимание на любые детали. Разница в возрасте этих супругов выглядела не такой подозрительной как дата заключения брака — они в тот же день пытались выехать из Украины. Это и стало поводом провести детальную проверку", — объясняет Демченко.

Не выехал, но отсрочку получил

Адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов подчеркивает, что недействительным [фиктивным] брак может быть признан лишь судом, по иску одной из сторон или третьей заинтересованной особой.

"Ни погранслужба, ни военкомат не могут устанавливать фиктивный брак у людей или нет, даже если он выглядит таковым. Во время пересечения границы пограничник не может посмотреть на свидетельство о браке и сказать: "О! У вас фиктивный брак и поэтому мы не выпустим за границу", — говорит Фокусу Максимов.

По словам адвоката, органы государственной власти, в частности погранслужбы, на любых основаниях ставят отказы, которые можно в дальнейшем обжаловать в суде. Только вот судебные дела затягиваются и могут рассматриваться очень долго.

"В выезде этому человеку отказано, но если у его супруги инвалидность 1 или 2 группы, то он имеет право на отсрочку от мобилизации. А фиктивный у них брак или нет это еще нужно доказать, при чем через суд", — говорит эксперт.

По словам спикера Госпогранслужбы, пограничники проверяют и анализируют всю информацию тщательно, обращают внимание и на поведение украинцев на пункте пропуска.

"Если бы этот человек выехал из Украины и в дальнейшем рассказал, как именно он это сделала — обманул всю систему и пограничников, то вопросы потом стали бы задавать именно пограничной службе — как это мы допустили. Сначала нас критикуют за то, что выпустили украинцев, которые не вернулись, теперь стали критиковать за то, что многим не удается выехать. Это не удается тем, кто элементарно не может ответить о целях выезда", — говорит Демченко.

Водитель без водительских прав: махинации украинцев на границе

Вся робота которую проводят пограничники кропотливая и тяжелая, тем более сейчас в летний период, когда пассажиропоток вырос и пересекают границу тысячи людей, рассказывает спикер. К каждому украинцу инспекторы применяют процедуру проверки и особенно к тем, кто использует легальные способы.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину раскрыто примерно 6000 случаев, когда люди пытались покинуть страну по поддельным документам. Демченко приводит пример, когда мужчины "хоронили" своих жен, предоставляя на границе свидетельство о смерти супруги и тем самым пытались получить основания для выезда в качестве отцов-одиночек. Были и те, кто приписывали себе "лишних" детей и под видом якобы многодетных отцов пытались покинуть страну.

"С 24 февраля 2022 года пограничными службами совместно с правоохранительными органами было разоблачено более 130 преступных групп, которые занимались подобными схемами выезда. Но одна группа находится и притягивается к ответственности, но в то же время может появляться другая подобная", — говорит спикер.

Отдельное внимания уделяется тем, кто выезжает по системе "Шлях". Ею могут воспользоваться волонтеры и водители осуществляющие международные перевозки. Для этого в системе должны быть данные водителя и соответствующее распоряжение на его имя.

"Госпогранслужба и инспекторы не являются администраторами этой системы, мы не можем знать обо всех людях, которые находятся в этой базе и на каких основаниях они туда попали. Инспекторы проверяют документы, цель пересечения границы, наличие в системе информации о человеке и распоряжения о выезде. Также задаются соответствующие вопросы", — говорит Демченко.

Спикер рассказывает: был случай, когда у водителя выезжающего под видом волонтера, спросили где и какую помощь он будет забирать. И ответ удивил пограничников — водитель признался, что не знает ничего о передаче помощи, а выезжает на отдых. Также был случай, когда у водителя международных перевозок не было водительских прав.

"Со стороны украинцев есть нарекания в адрес пограничной службы о том, что мы якобы предвзято относимся к тем, кто выезжает по системе "Шлях". Но после таких случаев [как описаны выше] приходится еще тщательнее проводить проверки на границе", — объясняет спикер.

Напомним, в Польше на пограничном переходе в Медыке из страны не выпустили гражданина Украины. Польские инспекторы очень удивились, осмотрев документ украинца, и после увиденного приняли решение отказать проезде.