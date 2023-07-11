Старше на 20 лет и с инвалидностью: избранница украинца удивила пограничников

На брак с женщиной с инвалидностью мужчина потратил 8000 гривен. Супруги стремились пересечь границу в день своей свадьбы, однако вызывали сомнения у сотрудников ГПСУ.

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Гражданин Украины заключил фиктивный брак, чтобы уехать за границу. Подробностями схемы поделились в Государственной пограничной службе Украины 11 июля.

32-летний украинец женился на 56-летней женщине, которая имеет инвалидность. В день "свадьбы" они пытались пересечь границу через пункт пропуска "Староказачье". Выяснилось, что брак был фиктивным.

"Во время пограничного контроля у правоохранителей возникло подозрение относительно откровенности супругов. Разница в возрасте между "молодыми" была существенной. Женщина была старше мужчины более чем на двадцать лет", — объяснили в ГПСУ.

Пограничники заподозрили, что "искра" между парой проскочила для выезда за границу. Позже было установлено, что мужчина нашел избранницу через объявление в интернете. В сети предлагали "соединить сердца" с женщиной, имеющей инвалидность. За фиктивный брак гражданин заплатил 8000 гривен.

"Жених" — родом из села в Одесской области, а его "возлюбленная" — одесситка. Они оформили брак в Одессе и сразу направились к границе.

"Потенциальному беглецу за дополнительное вознаграждение даже нашли такси в пункт пропуска и предоставили "смотрительницу", которая должна была все проконтролировать", — подчеркнули в ГПСУ.

Обмануть пограничников не удалось, поэтому все участники схемы были переданы полицейским.

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