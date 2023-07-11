Видели уже не первый раз: турист случайно "заснял НЛО" делая селфи в пустыне (фото)

Турист рассказал, что в течение нескольких недель не замечал загадочный объект на заднем плане своего снимка. Теперь он считает, что это может быть НЛО.

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В Мексике турист Рамиро Наварро делал селфи на фоне песчаных дюн в пустыне и случайно запечатлел предполагаемый НЛО. Об этом пишет The Mirror.

По словам мужчины, он не замечал загадочный объект на заднем плане своей фотографии в течение нескольких недель. Он сделал снимок во время посещения дюн Бильбао в штате Коауила, Мексика.

"Несколько недель назад я побывал в дюнах Бильбао. И что вы думаете? Они меня видели и не забрали", — подписал свое фото Наварро в соцсетях.

На заднем плане на горизонте виден предполагаемый инопланетный самолет.

Люди быстро начали делиться своими догадками в комментариях под фото, отмечая что видели этот объект в небе уже не первый раз Фото: Jam Press

Люди быстро начали делиться своими догадками в комментариях, отмечая что видели этот объект в небе уже не первый раз.

"Я знаю людей поблизости, которые видели его на плотине, уже несколько раз", — написала одна женщина.

Это произошло после того, как охотник за инопланетянами сделал новые снимки, на которых запечатлен НЛО, парящий над сельской местностью Девона (Великобритания).

По словам Джона Мунера, который сфотографировал странное явление в июне, на жутких снимках изображена "инопланетная летающая тарелка". Он сканировал небо в поисках инопланетян, когда увидел таинственного гостя над устьем реки Тигн.

"Блеск света мгновенно привлек мое внимание, когда из облака появилось что-то металлическое. Я был совершенно ошеломлен увиденным. Это была безошибочно летающая тарелка с двумя черными прямоугольными окнами в купольной части и четырьмя черными отверстиями в нижней части конструкции. Вокруг нее также виднелось силовое поле" — заявил британец.

Джон смог запечатлеть потусторонние явления на свою цифровую камеру Nikon P900.

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