"Мы не одиноки": охотник за НЛО показал "неопровержимые" доказательства его существования

Джон Мунер сделал снимки, которые якобы показывают НЛО, пролетающий над сельской местностью. Ранее мужчина был уверен, что его похищали инопланетяне.

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Джон Мунер из Великобритании уверен, что сделанные им новые снимки показывают "инопланетную летающую тарелку". Мужчина считает, что в этой вселенной мы не одни и странный "гость" над Девоном является доказательством этого. Об этом пишет The Mirror.

Британец сказал, что сканировал небо в поисках инопланетян, когда увидел летающую тарелку над устьем реки Тигн.

"Отблеск света мгновенно привлек мое внимание, когда из облака появилось что-то металлическое. Я был совершенно ошеломлен тем, что увидел. Это точно была летающая тарелка с двумя черными прямоугольными окнами на куполообразной части корабля и четырьмя черными отверстиями в нижней части его конструкции. Я также мог видеть некое силовое поле, исходящее вокруг него", — рассказал мужчина.

Джону удалось сделать эти редкие кадры на свою цифровую камеру Nikon P900. На снимках видна размытая форма, которая немного напоминает инопланетный корабль.

Британец увидел летающую тарелку над устьем реки Тигн Фото: коллаж Фокус

Джон Мунер ранее утверждавший, что его похищали инопланетяне, сказал, что объект в небе вскоре исчез в облаке. По его словам, когда оно вылетело, то рвануло со скоростью до 1000 миль в час.

"Я был так взволнован, что продолжал наблюдать за местностью в надежде снова увидеть этот невероятный корабль. Затем, несколько минут спустя, я действительно получил шанс взглянуть на него снова, когда он стремительно вырвался из облака. На этот раз, однако, я запечатлел только нижнюю часть аномального корабля", — сказал британец.

Для Джона это стало "окончательным доказательством" того, что Землю посещают инопланетяне.

"Это абсолютно подлинно. Инопланетное присутствие реально. Мы не одиноки", — добавил Мунер.

Ранее Фокус писал, что на Google Maps нашли таинственную пустоту в Долине Смерти. Пустыня является одним из самых суровых мест в мире. Люди заметили странную область рядом с армейской базой, что вызвало яростные споры на форуме о теориях заговора.

Также сообщалось, что американцы массово сообщают о "лучах похищения НЛО". Жители сразу нескольких штатов стали свидетелями редкого погодного явления, называемого "столбами света", которые некоторые сравнивают с лучами от инопланетных космических кораблей.