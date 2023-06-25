"Ми не самотні": мисливець за НЛО показав "незаперечні" докази його існування

Джон Мунер зробив знімки, які нібито показують НЛО, що пролітає над сільською місцевістю. Раніше чоловік був упевнений, що його викрадали інопланетяни.

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Джон Мунер із Великої Британії впевнений, що зроблені ним нові знімки показують "інопланетну літальну тарілку". Чоловік вважає, що в цьому всесвіті ми не одні й дивний "гість" над Девоном є доказом цього. Про це пише The Mirror.

Британець сказав, що сканував небо в пошуках інопланетян, коли побачив літальну тарілку над гирлом річки Тигн.

"Відблиск світла миттєво привернув мою увагу, коли з хмари з'явилося щось металеве. Я був абсолютно приголомшений тим, що побачив. Це точно була літальна тарілка з двома чорними прямокутними вікнами на куполоподібній частині корабля та чотирма чорними отворами в нижній частині його конструкції. Я також міг бачити якесь силове поле, що було навколо нього", — розповів чоловік.

Джону вдалося зробити ці рідкісні кадри на свою цифрову камеру Nikon P900. На знімках видно розмиту форму, яка трохи нагадує інопланетний корабель.

Британець побачив літальну тарілку над гирлом річки Тигн Фото: колаж Фокус

Джон Мунер, який раніше стверджував, що його викрадали інопланетяни, сказав, що об'єкт у небі незабаром зник у хмарі. За його словами, коли він вилетів, то рвонув зі швидкістю до 1000 миль на годину.

"Я був так схвильований, що продовжував спостерігати за місцевістю в надії знову побачити цей неймовірний корабель. Потім, через кілька хвилин, я дійсно отримав шанс поглянути на нього знову, коли він стрімко вирвався з хмари. Цього разу, однак, я сфотографував тільки нижню частину аномального корабля", — сказав британець.

Для Джона це стало "остаточним доказом" того, що Землю відвідують інопланетяни.

"Це все насправді. Інопланетна присутність реальна. Ми не самотні", — додав Мунер.

Раніше Фокус писав, що на Google Maps знайшли таємничу порожнечу в Долині Смерті. Пустеля є одним із найсуворіших місць у світі. Люди помітили дивну область поруч із армійською базою, що викликало запеклі суперечки на форумі про теорії змови.

Також повідомлялося, що американці масово повідомляють про "промені викрадення НЛО". Жителі одразу кількох штатів стали свідками рідкісного погодного явища, званого "стовпами світла", які дехто порівнює з променями від інопланетних космічних кораблів.