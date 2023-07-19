Атаки по югу Украины: ЗРК "Бук" и С-300 не защитят Одессу и порты от российских ракет

Россияне за два дня ракетных атак уничтожили 60 тысяч тонн зерна в Черноморске, а в Одессе повредили зерновой и масляный терминалы. Советские системы ПВО не прикроют всю инфраструктуру юга, поэтому нужна помощь Запада.

Армия России 18 и 19 июля несколько раз атаковала южные города Украины ракетами и беспилотниками. Пострадала портовая инфраструктура и зерновые терминалы в Одессе и Черноморске.

По данным Минагрополитики, только в порту Черноморска российские войска уничтожили 60 тысяч тонн зерна, которое должны были отправить два месяца назад в рамках зерновой инициативы. В Одессе ракеты "Оникс" и Х-22 попали в зерновой и масляный терминал, повреждены резервуары.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля заявил, что Одессу могут защитить системы ПВО SAMP/T или Patriot, которые нужно отправить Украине дополнительно.

"Есть две системы на сегодня. Я договаривался с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, когда мы получили SAMP/T. Не будем сейчас говорить, где находятся эти системы, но они работают, и работают прекрасно", — отметил глава государства.

Такие системы ПВО защитили бы не только портовую инфраструктуру Одессы, но пока оборудования не хватает, добавил он.

Истребители F-16 защитят Одесский морской порт

Норвегия 12 июля заявила о передаче Украине двух системы ПВО NASAMS с двумя дополнительными центрами управления огнем, двумя пусковыми установками и запчастями. Запад признает достаточность обеспечения ВСУ средствами противовоздушной обороны.

О недостатке в арсенале ВСУ систем ПВО SAMP/T, Patriot, MAMBA (эквивалент американской системы Patriot, — ред.) и NASAMS в общении с Фокусом рассказал полковник запаса, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Проблема в соотношении количества стратегических объектов и западных комплексов ПВО. Очевидно, первых больше. Зеленский говорил ранее: "хорошо, что у нас есть две батареи Patriot, но лучше было бы 20 для закрытия неба. А еще лучше — сотни западных истребителей F-16", — вспомнил военный эксперт.

Вражеские войска, как подчеркивает Селезнев, использует разные типы снарядов для атак по украинским объектам: дроны-камикадзе, ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

Другая проблема состоит в массовом использовании дронов. ВС РФ так поглощают боеприпасы для систем ПВО Украины. Объекты зерновой инфраструктуры в Одесском морском порту можно прикрыть советскими ПВО С-300 и ЗРК "Бук", но остается открытый вопрос о достаточном количестве ракет для них, замечает полковник запаса.

"ВС РФ выпустили по Украине почти 4,5 тысяч ракет и около тысячи дронов. Купить ракеты для указанных комплексов тяжело, ведь их производит Россия. Украинские военные смешивают технику от западных партнеров с тем, что осталось в наследство от СССР", — резюмировал он.

Напомним, что Воздушные силы ВСУ рассказывали ликвидации 37 воздушных целей во время атак ВС РФ по югу. Россияне использовали ракеты "Калибр", Х-59, Х-22 и "Оникс", а также дроны Shahed-136/131.

Офис президента Украины реагировал на ночную атаку на Одессу. Россия стремится принести голод и проблемы в страны Глобального Юга, считает глава ОП Андрей Ермак.