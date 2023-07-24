Военкомов могут посадить: как проверки ТЦК повлияют на мобилизацию в Украине

Большая проверка военкоматов продиктована недовольством украинцев — людей без опыта бросают в горячие точки, а в это время в ТЦК зарабатывают на виллы в Испании и люксовые внедорожники. Привлечь военных коррупционеров во время войны непросто — их отстраняет от службы командование, которое не заинтересовано в малейших потрясениях, говорят юристы.

Президент Украины Владимир Зеленский запустил комплексную проверку работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Результаты ожидаются до конца июля.

"Каждое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение — неизбежна", — заявил глава государства.

Проверяет военкоматы комиссия под руководством первого замминистра обороны Украины, генерала Александра Павлюка. Под прицелом — образ жизни глав ТЦК и факты нарушения законодательства.

"Глобальную проверку мы не сможем сделать. Но и та что проведем, позволит определить, насколько тот или иной руководитель отвечает требованиям", – комментировал инициативу Павлюк.

В НАПК обещали проверять военкомов на добропорядочность. Глава ведомства Александр Новиков заявил, что в поле зрения правоохранителей попадет имущество близких родственников.

"Братья, сестры, племянники [военкомов]… Водителей, поварих, любовниц и любовников также проверим", — пообещал он.

Мобилизация в Украине остановится?

По словам Новикова, злоупотребление сотрудниками ТЦК во время большой войны, с этической точки зрения — не просто коррупционное правонарушение, а госизмена. За выявленные факты коррупции могут конфисковать объекты незаконного обогащения и все имущество.

Но с военкомами есть проблема — механизма их увольнения во время военного положения нет. Можно отстранить их от должности, но они продолжат быть военнослужащими.

По мнению адвоката юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николая Максимова, решение о проверках военкоматов политически мотивированно из-за недовольства населения действиями военкомов. Людей отправляют на войну, а работники ТЦК зарабатывают на виллы в Испании и внедорожники Gelandewagen.

"Проверки военкоматов несущественно задержат процесс мобилизации. Обыск может продолжаться до полутора суток, в это время ТЦК работать не будет. Обыскивать одновременно 80% военкоматов не получится. Руководителя ТЦК могут вызвать на допрос, открыть уголовное производство, но система не остановится", — сказал юрист Фокусу.

"Эталонный коррупционер": одесский военком Борисов может сесть в тюрьму

Глава НАПК считает бывшего главу ТЦК Одесской области Евгения Борисова "эталонным нарушителем закона". Он установил рекорд по факту незаконного обогащения среди военкомов в 188 млн гривен, комментировал Новиков.

Борисова 24 июля задержали в Киеве работники Государственного бюро расследований. Он скрывался от следствия — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение и прочее. ГБР попросит суд оставить его под стражей без возможности внесения залога. По трем статьям военному грозит до 10 лет лишения свободы.

Уволить коррупционеров во время войны непросто — их отстраняет от службы военное командование, которое сейчас меньше других заинтересовано в любых потрясениях, отметил Николай Максимов.

"Действует и презумпция невиновности. Можно говорить много про Борисова, но приговора суда нет, его нельзя обвинять. Так и с другими — это годы судебных разбирательств. Следствие может идти, а человек — оставаться на должности и получать зарплату. Главы ТЦК могут быть на хорошем счету у командования за хорошее выполнение мобилизационных планов", — пояснил адвокат.

Проверки ТЦК, инициированные Зеленским, принесут прозрачные методы учета и предоставления отсрочки от службы в ВСУ, считает адвокат АО "Бачинский и партнеры" Максим Дзиковский.

Провинившегося военкома, по его словам, можно понизить в должности, перевести в другое подразделение и боевое направление. В тюрьму его реально посадить за доказанное коррупционное дело.

"Если вину докажут, вынесение наказания в виде отбывания срока в местах заключения будет исполняться. Звание военнослужащего — не преграда, меняется учреждение отбывания наказаний", — добавил он.

Напомним, что военкомы в Чернигове удерживали в ТЦК адвоката, который хотел оказать правовую помощь клиенту. Адвоката задержали без объяснения причины и вручили повестку.

Военкомы часто прибегают к незаконным методам вручения повесток, включая побои, оскорбления и стрельбу. В Тернополе сотрудник ТЦК ударил мужчину коленом в живот.