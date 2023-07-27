Разведчик Sirko и морской убийца MAGURA V5: могут ли украинские дроны повредить Крымский мост

Компактный разведдрон Sirko и катер-камикадзе MAGURA V5 стали новинками украинского ВПК. Грамотное применение морского дрона нарушит работу моста через Керченский пролив на долгий срок, уверены опрошенные Фокусом специалисты отрасли.

Украинская компания Skyassist поставила на промышленный поток производство разведдрона Sirko. Аппарат создан инженерами из Харькова и Львова из иностранных комплектующих. Договоры на поставки запчастей подписывали с компаниями из Китая, Израиля, Канады, Тайваня и других стран.

Базовая цена дрона — 3 000 долларов, а в полной комплектации — более 9 000 долларов. БПЛА передает координаты расположения оператору для нанесения ударов артиллерии. Sirko тяжело заметить благодаря малым размерам и практически бесшумному электродвигателю.

Полковник запаса Юрий Калгушкин подчеркивал превосходство Sirko над коптерами DJI Mavic. Дрон Sirko свободно передает потоковое видео на расстоянии 25 км. Аэроразведка и доразведка оперативно-тактического уровня ведется на 65 км, указывается на сайте разработчика.

Дрон Sirko тяжело обнаружить системами РЭБ

Sirko на 90% сделан из полимерных радиопрозрачных материалов, это сильно усложняется возможность его обнаружения системами РЭБ. Работу дрона высоко оценили военные ВСУ на Купянском направлении, в Херсоне и Николаевской области.

По словам украинского военнослужащего, основателя компании A.Drones Юрия Касьянова, подобные дроны эксплуатировались со времен начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году.

"Такие разведдроны делали частные компании и волонтеры. Sirko — обычный коптер для слежки за позициями враг. Принципиально нового в них почти ничего нет", — кратко объяснил он Фокусу.

Подорвет опоры Крымского моста: на что способен дрон MAGURA V5?

Еще одна новинка украинского рынка беспилотников — надводный дрон MAGURA V5, показанный на военной выставке International Defence Industry Fair в Стамбуле. Многоцелевой надводный корабль проводит разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота и боевые миссии.

Максимальная скорость передвижения — около 80 км/ч, дальность хода — до 833 км, а полезная нагрузка — 320 кг. Дрон напоминает атаковавший ночью 11 июня этого года российский корабль-разведчик "Приазовье" в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пишет "Мілітарний".

Максимальная скорость передвижения MAGURA V5 — около 80 км/ч Фото: Спецтехноэкспорт

Корабль атаковали новые украинские дроны неопределенного типа, один из которых назывался "Кот и Енот". Технические характеристики дронов были неизвестны. Разработчики не уточнили, применялся ли MAGURA V5 во время войны с Россией.

Возможно, их могли применить во время последнего инцидента на Крымском мосту. Национальный антитеррористический комитет РФ заявил об атаке по переправе двумя украинскими надводными дронами.

За время большой войны ВСУ использовали четыре варианта катеров-камикадзе для атак по морским объектам ВС РФ, рассказал Фокусу эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Массы боевой части MAGURA V5 может не хватить для существенного повреждения Крымского моста, поэтому лучше рассчитывать на дальнобойные ракеты, говорит он.

Производство MAGURA V5 должно быть массовым для ударов по вражеским целям с частотой несколько раз в месяц.

"Слабое место украинских морских дронов — водометный двигатель, из-за этого задерживается их производство", — добавил Киричевский.

Аналогом MAGURA V5 стал более технологичный турецкий дрон ULAQ KAMA. Такое сходство может открыть новый сегмент сотрудничества между украинским и турецким ВПК, считают эксперты организации.

Касьянов сомневается, что эта лодка использовалась для атаки по Крымскому мосту 17 июля. Технические характеристики катера позволяют это сделать — дрон может нести 300 килограмм взрывчатки, добавил он.

"Нужно рассчитать количество взрывчатки, выбрать опору, которая наиболее подвержена деформации и атаковать. Вопрос в реализации — купить аппараты, обучить личный состав, провести разведку. Все опоры моста подрывать никто не будет (у Крымского моста 595 опор, из которых 307 — железнодорожные, — ред), достаточно одной", — пояснил военный.

Напомним, что "Армия дронов" отправила ВСУ 1700 разведдронов. Украинским защитникам до конца года обещают купить несколько тысяч дронов Mavic.

Фокус ранее писал, что у ВСУ появились мощные прожекторы, помогающие уничтожать иранские дроны-камикадзе Shahed.