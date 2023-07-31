Армия РФ "глушит" Starlink. Инженеры рассказали, как спасти терминалы от средств РЭБ

Российская армия якобы научилась глушить Starlink. Опрошенные Фокусом технические эксперты уверяют: технология россиян сработает не везде и лишь при определенных условиях. Да и избежать попадания под вражески РЭБ можно, главное заранее подготовиться.

Российские оккупанты якобы научились влиять на платформу спутникового интернета Starlink на фронте. Командир роты ударных БпАК "Птахи Мадяра" 59-й ОМПБр Роберт Бровди "Мадяр" сказал, что захватчики получили нужную технологию, испытывают ее и готовят к промышленному производству.

Речь идет о системах, работающих в Ku-и Ka-диапазонах. В первом случае это частоты от 12 до 19 ГГц, во втором — от 26,5 до 40 ГГц. У Ка-диапазона выше скорость приема и передачи данных.

"Мадяр" добавил, что на фронте без Starlink будет сложно, ведь средства связи позволяют четко оценивать ситуацию.

Российские эксперты признавали нереальность задачи полного отрезания ВСУ на линии боевого соприкосновения от интернета Starlink. Фронт слишком большой, для этого потребуется много средств РЭБ. Возможно, системы применят на самых сложных участках фронта.

Тема глушения терминалов Starlink приобрела популярность сразу после появления терминалов на фронте. Сделать это сложно, ведь нужно, чтобы "глушилка" была на расстоянии до 1 км от тарелки, рассказал Фокусу эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

"У терминалов очень узкий луч, который выстреливает на спутник 500 км высотой. Увидеть его средствами РЭБ и заглушить тяжело, как искать иголку в стоге сена. Чтобы заглушить наверняка, надо знать точные координаты терминала", — отметил он.

По мнению специалиста, ситуация в боях существенно не изменится из-за попыток ВС РФ блокировать спутниковый интернет. Россияне не способны произвести качественные технические новинки.

Терминалы Starlink лучше ставить в окопах

Эксперт по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" полагает, что россияне способны "заглушить" интернет Starlink. Проблема лишь в установке антенны РЭБ под очень большим углом на высоком здании — многоэтажке элеваторе или башне мобильной связи. При попытке подавления у ВСУ будут проблемы с приемом сигнала на расстоянии до 500 метров.

"Ни россияне, ни марсиане не могут обмануть законы физики… Это работает только на нуле и только в четко определенных ситуациях", — объяснил Бескрестнов.

Российские военные могут установить средства РЭБ на высотки. Если сигнал глушат, терминалы Starlink лучше ставить в заранее подготовленный окоп, чтобы избежать прямого радиогоризонта с вражескими системами РЭБ, сказал в беседе с Фокусом аналитик Defence Express Олег Катков.

Второй вариант — поместить устройство в клетку Фарадея, добавил он. Контейнер изготовлен из материала, способного проводить электричество — проволочной сетки, металлических листов или мотков проволоки. Его можно сделать в форме коробки, сферы или цилиндра и блокировать электромагнитное излучение.

Напомним, что Пентагон собирается закупить терминалы и услуги Starlink для ВСУ, чтобы не зависеть от решений владельца компании Илона Маска. Министр обороны США Ллойд Остин согласился приобрести 400-500 терминалов.

Фокус ранее писал, что у свежих прошивок Starlink есть функция, которая позволяет им противостоять глушилкам армии России.