"Разнообразие в ВСУ": как трансгендер Сара Эштон-Чирилло будет бороться с фейками РФ

Назначение трансгендера из США спикером англоязычного проекта ВСУ вызвало волну хейта у россиян и украинцев. Сара Эштон-Чирилло — популярный Twitter-блогер, за прошлый месяц на ее аккаунт зашло около 30 млн человек. Военные эксперты уверены, что ей отведут роль разоблачителя российских фейков для западной аудитории.

Трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло стала одним из спикеров Вооруженных сил Украины. Чирилло займется новым англоязычным проектом Сил теробороны Russia Hates the Truth (Россия ненавидит правду), который нацелен на аудиторию США и Европы. Главная цель шоу — противодействие пропаганде Москвы.

В первые дни полномасштабной войны Чирилло приехала в Украину как военный блогер. По данным СМИ, ее зачислили в 209-й батальон 113-й бригады территориальной обороны (ТРО) в должности медика. ЛГБТ-издание Washington Blade пишет, что американка работала старшим военным медиком возле Кременной. Там она получила ранение осколком артснаряда в правую руку и лицо. Ее отправили на лечение в Харьков.

"Через семь часов после травмы я попала в больницу, у нас не было антибиотиков и началась инфекция. Медикам нужно было обработать рану, они ждали когда все заживет, прежде чем делать операцию. Я жила с открытой раной восемь дней", — рассказывала военная.

Сара Эштон-Чирилло начала службу в украинской армии в октябре 2022 года

Испанская газета El Pais указывает, что Эштон-Чирилло ранили под Бахмутом в феврале. Также она говорила о сборе более 250 тысяч долларов на гуманитарную и военную помощь.

Американский таблоид New York Post пишет, что Чирилло родом из северной части штата Нью-Йорк. Службу в украинской армии она начала в октябре 2022 года после работы в неправительственных организациях в регионе и военным репортером для агентства LGBTQ Nation.

"Украина ценит разнообразие": волна хейта вокруг Сары Эштон-Чирилло

Замминистра обороны Украины Анна Маляр обосновывала назначение Сары Эштон-Чирилло на должность англоязычного спикера ВСУ тем, что американка защищает Украину с марта 2022 года.

"У Сары большая американская аудитория. С 25 июня по 23 июля охват аудитории Сары только в Твиттере составил 28,3 млн пользователей. Понятно, почему так возбудились хейтом вражеские соцсети. Впрочем, это только увеличило аудиторию Сары", — объяснила чиновник.

Хейт вокруг назначения Сары Эштон-Чирилло был и среди украинцев. Координатор политики и законодательства Национального ЛГБТИ-консорциума Святослав Шеремет видит в этом демонстрацию симптомов социальной незрелости и правовой культуры.

"Начнем с того, что она настоящая специалистка. Вы ее слушали, смотрели? Аккуратная, богатая, филигранная речь, достойное поведение в кадре. В обществе развитой правовой культуры гендерная идентичность вообще не должна восприниматься как знаковая примета личности", — сказал он Фокусу.

Целевая группа англоязычного контента, по словам Шеремета, это американская, канадская и европейская аудитории. А наличие профессионального англоязычного спикера дает четкий месседж, что Украина ценит разнообразие, уважает права человека и имеет политическую волю избавляться от трансфобных предубеждений.

"Это значит, что Украина заслуживает еще большей поддержки. Такая политика отвечает политическим трендам государств-союзников. Что делать с хейтом внутри Украины? Я уверен, что у Сары железный стержень, от нее хейт отскакивает, как горох от стенки. Хейтерам скажу так: украинское общество перешло ту точку, где разница по гендеру или сексуальной ориентации политически потеряла вес и значение. Мы как государство всем гарантировали равенство", — заключил координатор.

Сара Эштон-Чирилло — мощное оружие пропаганды

Полномасштабная война с Россией предусматривает объективное освещение событий на фронте, в том числе и на западную аудиторию. Россия во время гибридной фазы войны с 2014 года использовала 80% информационных, а не военных ресурсов, заметил координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко

"Фейки и манипуляции неслись на западную аудиторию. По части позиций РФ опережала Украину на поле инфовойны. В 2022 году ситуация изменилась, ведь Россия открыто показала себя как агрессора и оккупанта без гибридных элементов. Фейки и дискредитация Украины продолжаются также на Западе", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом.

По мнению Коваленко, Украине важно информационно влиять на запад и Сара Эштон-Чирилло способно стать мощным оружием пропаганды.

"У ее аккаунта в Twitter более 30 млн обращений за информацией в месяц. Таким объемом не в состоянии похвастаться ни один украинский спикер и эксперт. Только президент Украины может аналогичные результаты продемонстрировать", — объяснил координатор "Инфосопротивления".

Напомним, что министр юстиции Украины Денис Малюська 8 марта проводил в соцсетях опрос, в какую камеру лучше помещать заключенного-трансгендера: в мужскую или женскую.

Фокус ранее писал, что президент Украины Владимир Зеленский вдохновил на политическую карьеру британского комика-трансгендерна Эдди Иззарда. Теперь он хочет баллотироваться в парламент от лейбористской партии.