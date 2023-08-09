Барабаны и сковородки уже не купить? Как комиссия в Раде будет отслеживать госзакупки

Нардепы поняли, что когда на головы украинцев падают ракеты ВС РФ, на первом плане не должны быть коррупционные проблемы. Музеи лучше строить после войны, а нецелевые закупки в ряде энергокомпаний приведут к тому, что украинцы останутся с холодными батареями осенью и зимой.

В Верховной Раде образовали временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию нарушений законодательства при публичных закупках во время войны. Ее возглавит нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль.

Депутат Ярослав Железняк заявил, что в комиссию уже передали материалы по "Энергоатому". До создания ВСК в Раде политик анализировал тендеры госкомпании в Prozorro. По его данным, только на Запорожскую АЭС после начала полномасштабной войны объявили тендеров на 566 млн гривен. В качестве доказательств от привел несколько примеров.

"Там есть, картофель за 32 грн/кг или мука за 28 грн/кг (в два раза дороже). Просто интересно, как мы контролируем, что там [в Энергоатоме] все хорошо с закупками", — прокомментировал нардеп.

Стоит отметить, что первый тендер не состоялся, а второй выиграла ФЛП Беляева Наталья. Еще один тендер почти на 3 млн гривен "Энергоатом" провел на закупку 3021 пар ботинок.

"Два типа ботинок: кожаные за 1020 грн и кожаные утепленные за 1140 грн с НДС. Производитель известен, я спокойно обе позиции ввел в интернете — первые продаются за 475 гривен в "Эпицентре", а утепленные — за 630 гривен", — писал Железняк.

"Музеи после войны": будет ли работа ВСК в Раде эффективной?

Первый замглавы Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике, народный депутат Ярослав Юрчишин в беседе с Фокусом подчеркнул, что ВСК будет проверять возможности адекватного использования денег из местных и национального бюджетов. Под вторым понимается выделение денег на военно-технические нужды.

"Важно сохранить баланс — не забрать возможности у территориальных общин и распорядителей бюджета и эффективно расходовать деньги. Нужно дать понимание, что во время войны деньги лучше направить на сектор безопасности и обороны. Лишние деньги не стоит тратить на несрочные потребности. Музеи лучше строить после войны. А проблемы с "Энергоатомом" мы увидим осенью и зимой", — пояснил он.

Нардеп предоставил Фокусу состав ВСК. Список выглядит так:

Замглавы — Александр Пасечный (Слуга народа);

Александр Аликсийчук (Слуга народа);

Тарас Батенко (За майбутне);

Сергей Евтушок (Батькивщина);

Виктория Кинзбурская, Александр Ковальчук, Юрий Леонов, Александр Сова (Слуга народа);

Сергей Ларин (Платформа за жизнь и мир);

Владимир Мороз (группа "Восстановление Украины"). Возможно в комиссию добавят нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, утверждает Юрчишин.

Работа временных контрольных комиссий на уровне Киевского горсовета доказала эффективность при проверке укрытий в районах столицы, уверен депутат Киевсовета Леонид Емец, руководитель временной контрольной комиссии Киеврады по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий.

Когда на головы украинцев падают российские ракеты, а на первый план выходят коррупционные проблемы, явно нужно что-то менять, заметил политик.

"ВСК на уровне Рады должна обеспечить подачу информации от любых субъектов. У нас некоторые районные администрации не дают сведений и не появляются на заседания наших ВСК. Я думаю, с Радой так не выйдет. За два года работы аудиторских и правоохранительных органов в Киеве вопросы о закупках барабанов, сковородок и других нецелевых закупках не решили", — объяснил он Фокусу.

Фокус ранее писал, что государственный телеканал FREEДОМ объявил тендер на написание текстов за более 2,5 млн гривен. Журналисты подсчитали, что за один инфотекст на 2 тысячи знаков госканал готов платить 4 тысячи гривен, а средняя цена на такой заказ у опытных авторов в Украине стоит от 60 до 120 грн за 1000 знаков.

Электронную систему госзакупок Prozorro изменили по требованиям западных доноров Украины. Тендерный портал превратили в "конструктор", который можно настраивать исходя из потребностей заказчика.