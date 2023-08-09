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Барабаны и сковородки уже не купить? Как комиссия в Раде будет отслеживать госзакупки

Тимур Савин
Фото: fbc.ua | Фото иллюстративное. Систему госзакупок Prozorro изменили по требованиям западных доноров

Нардепы поняли, что когда на головы украинцев падают ракеты ВС РФ, на первом плане не должны быть коррупционные проблемы. Музеи лучше строить после войны, а нецелевые закупки в ряде энергокомпаний приведут к тому, что украинцы останутся с холодными батареями осенью и зимой.

В Верховной Раде образовали временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию нарушений законодательства при публичных закупках во время войны. Ее возглавит нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль.

Депутат Ярослав Железняк заявил, что в комиссию уже передали материалы по "Энергоатому". До создания ВСК в Раде политик анализировал тендеры госкомпании в Prozorro. По его данным, только на Запорожскую АЭС после начала полномасштабной войны объявили тендеров на 566 млн гривен. В качестве доказательств от привел несколько примеров.

"Там есть, картофель за 32 грн/кг или мука за 28 грн/кг (в два раза дороже). Просто интересно, как мы контролируем, что там [в Энергоатоме] все хорошо с закупками", — прокомментировал нардеп.

Стоит отметить, что первый тендер не состоялся, а второй выиграла ФЛП Беляева Наталья. Еще один тендер почти на 3 млн гривен "Энергоатом" провел на закупку 3021 пар ботинок.

"Два типа ботинок: кожаные за 1020 грн и кожаные утепленные за 1140 грн с НДС. Производитель известен, я спокойно обе позиции ввел в интернете — первые продаются за 475 гривен в "Эпицентре", а утепленные — за 630 гривен", — писал Железняк.

"Музеи после войны": будет ли работа ВСК в Раде эффективной?

Первый замглавы Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике, народный депутат Ярослав Юрчишин в беседе с Фокусом подчеркнул, что ВСК будет проверять возможности адекватного использования денег из местных и национального бюджетов. Под вторым понимается выделение денег на военно-технические нужды.

"Важно сохранить баланс — не забрать возможности у территориальных общин и распорядителей бюджета и эффективно расходовать деньги. Нужно дать понимание, что во время войны деньги лучше направить на сектор безопасности и обороны. Лишние деньги не стоит тратить на несрочные потребности. Музеи лучше строить после войны. А проблемы с "Энергоатомом" мы увидим осенью и зимой", — пояснил он.

Нардеп предоставил Фокусу состав ВСК. Список выглядит так:

  • Замглавы — Александр Пасечный (Слуга народа);
  • Александр Аликсийчук (Слуга народа);
  • Тарас Батенко (За майбутне);
  • Сергей Евтушок (Батькивщина);
  • Виктория Кинзбурская, Александр Ковальчук, Юрий Леонов, Александр Сова (Слуга народа);
  • Сергей Ларин (Платформа за жизнь и мир);
  • Владимир Мороз (группа "Восстановление Украины"). Возможно в комиссию добавят нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, утверждает Юрчишин.

Работа временных контрольных комиссий на уровне Киевского горсовета доказала эффективность при проверке укрытий в районах столицы, уверен депутат Киевсовета Леонид Емец, руководитель временной контрольной комиссии Киеврады по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий.

Когда на головы украинцев падают российские ракеты, а на первый план выходят коррупционные проблемы, явно нужно что-то менять, заметил политик.

"ВСК на уровне Рады должна обеспечить подачу информации от любых субъектов. У нас некоторые районные администрации не дают сведений и не появляются на заседания наших ВСК. Я думаю, с Радой так не выйдет. За два года работы аудиторских и правоохранительных органов в Киеве вопросы о закупках барабанов, сковородок и других нецелевых закупках не решили", — объяснил он Фокусу.

Фокус ранее писал, что государственный телеканал FREEДОМ объявил тендер на написание текстов за более 2,5 млн гривен. Журналисты подсчитали, что за один инфотекст на 2 тысячи знаков госканал готов платить 4 тысячи гривен, а средняя цена на такой заказ у опытных авторов в Украине стоит от 60 до 120 грн за 1000 знаков.

Электронную систему госзакупок Prozorro изменили по требованиям западных доноров Украины. Тендерный портал превратили в "конструктор", который можно настраивать исходя из потребностей заказчика.