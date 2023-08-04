Телеканал FREEДОМ заказал написание текстов на сумму более 2,5 миллиона гривен (фото)

Предполагается, что за один информационный текст, который в среднем составляет две тысячи знаков, госканал готов платить четыре тысячи гривен.

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Государственный телеканал FREEДОМ заказал написание текстов на сумму более 2,5 миллиона гривен. Тендер выиграло ООО "ИМАЖИНАРИУМ", владельцем которой является Владимир Татаренко. В 2020 году его другая компания проводила опрос "5 вопросов от Зеленского" во время местных выборов. Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на Prozzoro.

"Закупка услуги по разработке идей и концепций, обеспечению их реализации и созданию разножанровых информационных материалов текстового характера для дальнейшего размещения на диджитал-платформе заказчика", — говорится в описании тендера.

Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг – 31 декабря 2023 года.

Журналисты издания "Буквы" предполагают, что за один информационный текст, который в среднем составляет две тысячи знаков, госканал готов платить четыре тысячи гривен. При этом средняя цена по Украине на такой заказ у опытных авторов варьируется от 60 до 120 грн за 1000 знаков.

Владельцем компании "ИМАЖИНАРИУМ" является Владимир Татаренко. Его другая компания ООО "ЗЕ МЕДИА" (THE MEDIA LLC) проводила в 2020 году во время местных выборов опрос "5 вопросов от Зеленского".

С 2021 года компания ИМАЖИНАРИУМ получила от телеканала FREEДОМ (Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины") почти 29 миллионов гривен.

Фото: Скриншот

Татаренко также является основателем двух компаний в Мариуполе — ООО "МАРАТ ЛТД" (рекламная деятельность, работа компании прекращена) и ООО "МИЛЕНИУМ УКРАИНА" (неспециализированная оптовая торговля).

Напомним, в июле стало известно, что Киевский областной совет объявил тендер на разработку своего веб-сайта и готов заплатить за эту услугу 1 068 300 гривен. Срок выполнения — до 10 сентября 2023 года. Украинский военный Олег Симороз, который до начала полномасштабной войны был активистом в Киеве, проводил правозащитную деятельность, а также выдвигал свою кандидатуру на выборы в городской совет, отмечал, что цена завышена как минимум в 5 раз.

Также в июле Фокус рассказывал о тендере на закупку сценария для новогоднего сериала "Санаторий Незабудка" за 10 млн грн.