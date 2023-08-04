Телеканал FREEДОМ замовив написання текстів на суму понад 2,5 мільйона гривень (фото)

Передбачається, що за один інформаційний текст, який у середньому становить дві тисячі знаків, держканал готовий платити чотири тисячі гривень.

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Державний телеканал FREEДОМ замовив написання текстів на суму понад 2,5 мільйона гривень. Тендер виграло ТОВ "ІМАЖИНАРІУМ", власником якої є Володимир Татаренко. У 2020 році його інша компанія проводила опитування "5 питань від Зеленського" під час місцевих виборів. Про це повідомляють "Букви" з посиланням на Prozzoro.

"Закупівля послуги з розроблення ідей і концепцій, забезпечення їх реалізації та створення різножанрових інформаційних матеріалів текстового характеру для подальшого розміщення на діджитал-платформі замовника", — ідеться в описі тендера.

Строк поставки товарів, виконання робіт або послуг — 31 грудня 2023 року.

Журналісти видання "Букви" припускають, що за один інформаційний текст, який у середньому становить дві тисячі знаків, держканал готовий платити чотири тисячі гривень. При цьому середня ціна по Україні на таке замовлення у досвідчених авторів варіюється від 60 до 120 грн за 1000 знаків.

Власником компанії "ІМАЖИНАРІУМ" є Володимир Татаренко. Його інша компанія ТОВ "ЗЕ МЕДІА" (THE MEDIA LLC) проводила 2020 року під час місцевих виборів опитування "5 питань від Зеленського".

З 2021 року компанія ІМАЖИНАРІУМ отримала від телеканалу FREEДОМ (Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України") майже 29 мільйонів гривень.

Фото: Скриншот

Татаренко також є засновником двох компаній у Маріуполі — ТОВ "МАРАТ ЛТД" (рекламна діяльність, роботу компанії припинено) і ТОВ "МІЛЕНІУМ УКРАЇНА" (неспеціалізована гуртова торгівля).

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Київська обласна рада оголосила тендер на розробку свого вебсайту і готова заплатити за цю послугу 1 068 300 гривень. Термін виконання — до 10 вересня 2023 року. Український військовий Олег Симороз, який до початку повномасштабної війни був активістом у Києві, проводив правозахисну діяльність, а також висував свою кандидатуру на вибори до міської ради, наголошував на тому, що ціна завищена щонайменше в 5 разів.

Також у липні Фокус розповідав про тендер на закупівлю сценарію для новорічного серіалу "Санаторій Незабудка" за 10 млн грн.