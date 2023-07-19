Закупівлі для укриттів: чому чиновники закуповують барабани і пательні та чи є межа

В Україні усі закупівлі за кошти місцевих бюджетів мають іти через Prozorro. Проте особливості здійснення публічних закупівель на час воєнного стану передбачають цілу низку підстав, коли замовники можуть укладати прямий договір, тобто не світити закупівлі публічно.

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Після початку повномасштабного вторгнення Кабмін змінив деякі умови щодо проведення публічних закупівель. Зараз для місцевих органів влади особливості закупівель визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178. Про це пише Фокус у новій статті "Мільйони на годинники, марки та мультиварки. Як витрачаються кошти місцевих бюджетів".

Згідно з даними Prozorro, замовники зобов’язані здійснювати закупівлі через систему Prozorro, за умови, що:

очікувана вартість товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту) становить або перевищує 100 тис. грн;

очікувана вартість послуг із поточного ремонту становить або перевищує 200 тис. грн;

очікувана вартість робіт становить або перевищує 1,5 млн гривень.

"Водночас особливості здійснення публічних закупівель на час воєнного стану передбачають цілу низку підстав, коли замовники можуть укладати прямий договір і на вищі суми. Це стосується закупівель для потреб оборони, якщо їхня публікація може зашкодити національній безпеці, ліквідації наслідків збройної агресії рф, забезпечення критичної інфраструктури, або ж за наявності нагальної потреби", — повідомили в пресслужбі Prozorro.

Там зазначають: завищення ціни відбувається здебільшого в закупівлях без використання Prozorro — у такому разі через відсутність конкуренції замовник і постачальник можуть самі встановлювати ціни.

"Проте завищувати ціни можуть і в тендерах на Prozorro через встановлення високої очікуваної вартості в поєднанні з дискримінаційними вимогами до учасників торгів. Так замовник прописує тендер під конкретного постачальника. Перевіряти обґрунтованість очікуваної вартості може Державна аудиторська служба України. Крім того, потенційні учасники тендеру можуть оскаржувати необґрунтовані й дискримінаційні вимоги тендерної документації в Антимонопольному комітеті України", — кажуть фахівці Prozorro.

Розумна вартість закупівлі має забезпечуватися конкурентним аукціоном серед усіх охочих учасників, але на практиці нерідко застосовуються незаконні схеми

Експерти кажуть: громадськість має контролювати чиновників, які регулярно оголошують дивні тендери. "Саме з метою контролю витрат державних і місцевих бюджетів і було впроваджено відкритість і прозорість публічних закупівель на всіх стадіях, які забезпечуються за допомогою системи "Prozorro". Ще задовго до проведення закупівлі складається план закупівлі (на наступний рік), який також є загальнодоступним. Небайдужі громадяни можуть побачити такі зловживання та звернути на них увагу громадськості. Нерідко після такого розголосу нечисті на руку замовники самі відміняють такі торги, або ж ними зацікавлюються правоохоронні органи. За задумом розумна вартість закупівлі має забезпечуватися конкурентним аукціоном серед всіх охочих учасників, але слід визнати, що на практиці нерідко застосовуються незаконні схеми обходу запобіжників, передбачених законодавством про публічні закупівлі", — розповів Юрій Радзієвський, старший партнер АО "Радзієвський і партнери".

Із боку держави контроль сфери закупівель за кошти бюджетів здійснює, насамперед, Держаудитслужба та її територіальні органи, які реалізують державний фінансовий контроль через здійснення фінансового аудиту, перевірок закупівель, інспектування (ревізій) і моніторингу закупівель. Про це Фокусу розповіла Світлана Луцюк, старша юристка Arzinger.

Ремонти й будівництво — одна з тих сфер, де чиновники найчастіше зловживають у закупівлях Фото: Getty Images

"Матеріали ревізій Держаудитслужба передає до прокуратури, а керівнику органу влади направляється вимога про повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету. Також аудитори можуть застосовувати санкції у вигляді зупинення операцій на рахунку місцевого органу влади", — каже Світлана Луцюк.

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Мільйони на годинники, марки та мультиварки. Як витрачаються кошти місцевих бюджетів

Вона пояснила: оскільки замовники зловживають першочерговістю витрат і закуповують недоцільні товари з приміткою "На укриття", Держаудитслужба пропонує Державній службі з надзвичайних ситуацій визначити списки товарів, які мають першочергово закуповуватися на облаштування укриттів, а Мінфіну — ініціювати зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабміну від 9 червня 2021 року №590, які б унеможливили видатки для сумнівних цілей. Без цього чиновники в Україні продовжать закуповувати для укриттів барабани та пательні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Prozorro з'явилася інформація про новий тендер на закупівлю сценарію серіалу "Санаторій "Незабудка" за 10 млн грн.