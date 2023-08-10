Резервы для ВСУ: почему подростков до 18 лет могут не выпускать из Украины

Многие подростки 15-16 лет не видят будущего в Украине, но в Раде придумали как их удержать в стране. Несовершеннолетним хотят запретить выезжать за границу без сопровождения. Но после исполнения 18 лет, юношам запрещен выезд по закону о мобилизации. И если новая инициатива вступит в силу, молодые мужчины не смогут покинуть страну самостоятельно ни до, ни после совершеннолетия.

Ограничение выезда подростков из Украины в другие страны и разработка соответствующего законопроекта №9480, связана с желанием властей создать будущий мобилизационный ресурс. Такое мнение выразил в общении с Фокусом адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов.

"На фоне появляющихся новостей о коррупции и удержании людей в военкоматах, создается психологическое напряжение и для несовершеннолетних. Запрет на самостоятельное пересечение границ для детей до 18-ти — способ создать ресурс для ВСУ на будущее. Такой запрет вызовет трудности и с выездом взрослых украинцев — им придется искать законные механизмы для вывоза детей", — указал юрист на проблему.

Максимов уверен, что серьезный потенциал для армии и благополучия страны такой закон не принесет. Многие подростки 15-16 лет, заканчивающие школы, не видят будущего в Украине. Получая аттестат они сразу думают о загранице и огромный процент людей уедет. Лишь единицы рассчитывают остаться на родине для получения высшего образования, подчеркнул адвокат.

Юрист общественной организации "Батьки SOS" Роман Бондаренко считает, что властям надо создавать условия, чтобы люди оставались в Украине.

"Запрещать можно, но украинцы всегда найдут способы выехать. Очевидно, к чему все идет — скоро всех закроют", — сказал он Фокусу.

Сегодня ситуация выглядит так: юношей в 17 лет ставят на воинский учет, допризывники должны прийти в ТЦК и получить приписное. Но даже если приписного нет, запретить выезд таким подросткам не могут, говорит юрист. А вот 18-летним выезд за границу уже запрещен, согласно закону о мобилизации. И если примут законопроект №9480, самостоятельно покинуть страну не выйдет ни до совершеннолетия, ни после.

Как в Европе забирают детей у родителей из Украины

Нардепы объясняют появление инициативы №9480 тем, что в европейских странах запрещено самостоятельно путешествовать до 18 лет, и украинских детей без сопровождения, тут же направляют под опеку в местные семьи.

Но по словам директора Центра защиты детей "Наши дети" Натальи Луценко, европейцы могут изъять детей у украинских беженцев лишь за ненадлежащее отношение и уход за ними.

Специалист привела в пример случай девочки 11 лет. Вместе с матерью она выехала из Гостомеля в Германию в начале полномасштабного вторжения. Женщина регулярно употребляла алкоголь и соцработники решили передать ребенка немецкой семье. Отец девочки остался в Гостомеле и требует через суд по правам детей вернуть дочь.

Фокус ранее подробно описывал инициативу украинских парламентариев по ограничению свободного выезда подростков до 18 лет. Им хотят разрешить выезжать только в сопровождении одного из родителей, опекунов, попечителей или приемных родителей.

Юристы ранее рассказывали, что 17-летние подростки могут столкнуться с трудностями при выезде из Украины. С 16 лет молодые люди должны быть на воинском учете.