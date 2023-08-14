Одесса под прицелом: пляжи не закроют, а откроют новые, — ОВА

В Одессе возобновили туристический сезон и не планируют закрывать пляжи, даже не смотря на повышенную ракетную опасность. В ОВА уверяют — побережье обеспечили достаточными мерами безопасности.

На выходных в Одессе впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину официально открыли пляжи. В Одесской областной военной администрации отметили, что обеспечили разрешенные зоны для купания необходимыми мерами безопасности — укрытиями в случае тревоги, а также спасателями, которые не позволяют людям заплывать в буферную зону и приблизиться к противоминным сетям. Несмотря на сохраняющуюся опасность обстрелов со стороны ВС РФ, в воскресенье 13 августа на пляжах в Одессе не было свободного места. При этом в ночь на 14 августа россияне вновь атаковали город.

Фокус разбирался, не поспешили ли в Одессе возобновлять туристический сезон.

Очень много туристов

В понедельник, 14 августа с часу ночи до четырех утра Одесса не спала. В городе звучали сигналы воздушной тревоги и работали средства противовоздушной обороны. В сторону Одессы вооруженные силы РФ направили 15 дронов-камикадзе и восемь ракет морского базирования типа "Калибр". Украинской ПВО удалось отразить атаку. Однако осколки одной из сбитых ракет повредили здание общежития в центре Одессы, жилой дом и супермаркет. Взрывной волной выбило окна в нескольких домах. Пострадали трое сотрудников супермаркета.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, целью оккупантов были жилые дома. По этой причине ПВО сбивали ракеты прямо над городом.

Накануне ночных обстрелов в Одессе возобновили работу шесть пляжей. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, отдыхающих было очень много.

"На выходных мы видели много туристов. Военные, их семьи, друзья оздоравливались. Одесса ждет гостей, люди хотят приезжать, но, к сожалению, такие действия как сегодня [ракетная атака ВС РФ 14 августа] не становятся стимулом, способным улучшить ситуацию. Мы благодарны военным за работу, которую они проводят и подтверждают свои силы, чтобы люди понимали, какая колоссальная работа ведется", — сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире телемарафона.

В планах — открыть новые пляжи

В комментарии Фокусу пресс-секретарь главы ОВА Юлия Колтак отметила, что местные власти сделали все необходимое, чтобы обезопасить пляжи. Рядом с открытыми участками для оздоровления на море есть укрытия. Купаться запрещено во время воздушной тревоги, а также в случае шторма или обнаружения подозрительных предметов.

"На выходных было очень много людей возле моря, жара до +30 градусов. Участки для оздоровления [после ночных обстрелов Одессы — прим.] закрывать не будут. Шторма не было, так что минная опасность не усилилась", — отметила Колтак.

Военное руководство страны предупреждало, что побережье Черного моря остается чрезвычайно опасной линией, а вопрос с минами — наиболее серьезным, так как после окончания действия "зернового соглашения" россияне объявили о дополнительном заминировании водоема. Кроме того, военные не исключают вероятности высадки десанта ВС РФ.

Однако, по словам замглавы Одесской ОВА Романа Григоришина, одесситы и раньше купались на свой страх и риск вопреки запретам. Потому правила, принятые Одесской военной администрацией на сегодняшний день, — максимум, который может обеспечить безопасность в непростое время.

Григоришин добавил, что на безопасных пляжах Одессы налажены все процессы по информированию населения — как туда добраться и как действовать в случае воздушной тревоги. А потому в связи обстрелами Одессы 14 августа дополнительные меры безопасности принимать не будут.

"Пляжи, которые получили официальное разрешение на работу, там достаточно мест для укрытий. Что касается других городских пляжей — военная администрация не рекомендует посещать их", — отметил Григоришин Фокусу.

Замглавы ОВА также добавил, что в перспективе Одесская военная администрация готова рассмотреть возможность по обеспечению мерами безопасности других мест для купания.

Напомним, официально в Одессе работают шесть пляжей:

пляж "Калетон"

Инклюзивный пляж

муниципальный пляж (район 14 Фонтана)

пляж "Икра"

пляж "Чайка"

муниципальный пляж (район 10 Фонтана)

Они открыты с 8 утра до 20:00. На территории пляжей работают спасатели. Они не дают людям заплывать в буферную зону и приблизиться к противоминным сетям

Фокус писал 8 августа о том, что на безопасных в Одессе пляжах в случае ракетной опасности отдыхающим придется бежать до ближайших ресторанов, домов или ведомств, чтобы спрятаться от ракетных ударов.