Зрение, слух, гепатит, онкология: когда ВВК может признать непригодность к службе

Законодательство определяет обязанность военно-врачебной комиссии выяснить, пригоден ли призывник к прохождению службы в армии. Есть также четкий перечень болезней, которые позволяют ВВК сделать вывод о непригодности. Однако ВВК нередко игнорируют наличие у призывников сложных диагнозов.

В Приказе Министерства обороны Украины от 14.08.2008 года № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины есть большой перечень болезней, дающих право призывнику освободиться от службы в армии. Об этом Фокусу рассказала адвокат по медицинскому праву Юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алла Цымановская.

В определенном приказом перечне — следующие болезни:

болезни органов зрения;

болезни органов слуха;

некоторые инфекционные и паразитарные болезни;

расстройства психики и расстройства поведения;

заболевания нервной системы;

туберкулез;

онкологические заболевания (злокачественные и доброкачественные новообразования);

инфекционные поражения пищеварительной системы и кожи;

заболевания, передающиеся половым путем;

ВИЧ;

заболевания системы кровообращения;

болезни крови и кроветворных органов;

болезни дыхательной системы;

болезни и патологии мочеполовой системы;

заболевания эндокринной системы;

заболевания костно-мышечной системы;

гепатиты;

заболевания пищеварительной системы.

Алла Цымановская отметила, что при принятии решения о пригодности к военной службе комиссия руководствуется:

Приложением 1 — "Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе",

Приложением 2 — "Пояснения по применению статей Расписания болезней"

Приложением 3 — "Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья" (п. 1.2 Раздела II Приказа № 402).

"Расписание болезней разработано в соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней и родственных проблем здравоохранения 10-го пересмотра (МКБ-10)", — говорит адвокат.

Как сообщил Фокусу юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский, ВВК не имеет права признавать годным мужчину, которых болен одним из видов болезней, определенных Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. А вот временная непригодность или ограниченная пригодность в таких случаях определяется ВВК индивидуально.

"Лица с онкологическими заболеваниями, вирусным гепатитом, которые плохо поддаются лечению и сопровождаются выраженным нарушением в работе органов и систем, не могут быть призваны на службу в армию. Люди, которые имеют эпилепсию, эпилептический синдром, эпилептический статус, мигрень, расстройства сна при систематических обострениях также лишаются необходимости прохождения службы", — отмечает Савинский.

Алла Цымановская добавляет: с точки зрения медицинской практики, наличие диагноза не определяет степень пригодности мужчины к прохождению военной службы. "Важно определить также и степень проявления болезни, то есть, насколько установленный диагноз мешает человеку проходить военную службу", — говорит Алла Цымановская.

Юристы также рассказали Фокусу, что в настоящее время существует много случаев формального отношения врачей ВВК к жалобам военнообязанных, игнорирование их замечаний относительно состояния здоровья, без проведения обследований, диагностики, получения анализов и заключений других врачей .

"Во избежание таких ситуации лицам, проходящим ВВК, следует, во-первых, иметь с собой медицинские справки и карточки, истории своих болезней и эпикризы из лечебных учреждений, результаты предыдущих обследований, предоставлять копии этих документов врачам ВВК, во-вторых, обращаться с устными и письменными заявлениями к врачам ВВК и канцелярий соответствующих учреждений, о направлении их на дополнительные обследования и анализы по этим болезням", — отметил адвокат ЮКК "Де-Юре" Юрий Костынюк. Он также уверен, что в случае откровенного игнорирования врачами ВВК любых медицинских документов, как из государственных, так и из частных лечебных учреждений, лицу следует обжаловать заключение ВВК в ВВК высшего уровня или в суде.

Ранее Фокус писал, что пока ВВК не признает гражданина годным к военной службе по состоянию здоровья, призвать его на военную службу по мобилизации ТЦК и СП не имеет оснований.