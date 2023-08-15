Мобилизация в Украине: адвокат разъяснил, могут ли забрать в армию без прохождения медкомиссии

По словам Марии Бекало, вручение повестки еще не означает автоматическую отправку на фронт, поскольку ВВК должна установить пригодность военнообязанного к службе.

Related video

В конце прошлого месяца украинский парламент продлил срок действия всеобщей мобилизации и военного положения на очередные 90 дней, в течение которых, согласно законодательству, мужчин в возрасте 18-60 призывают в ряды ВСУ. Адвокат Марина Бекало рассказала, могут ли мобилизовать тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию. Об этом сообщает ТСН.

По словам адвоката, вручение повестки еще не означает непременную отправку на фронт: без прохождения ВВК это невозможно.

"Пока ВВК не признает гражданина пригодным к военной службе по состоянию здоровья, призвать его на военную службу во время мобилизации ТЦК и СП нет оснований", — пояснила эксперт.

До тех пор, пока гражданин не прошел врачебную комиссию, его не могут счесть уклоняющимся от военной службы, т.к., согласно ст.2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", военная служба рассматривается как госслужба особого рода, для которой нужна профессиональная деятельность пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан.

Поскольку обвинение по ст. 336 УК (уклонение от призыва) не может строиться на предположениях и допущениях, то для того, чтобы был состав уголовного правонарушения, необходимо заключение ВВК о пригодности военнообязанного к службе и доказательства, что тот или иной гражданин не явился в ТЦК для отправки на военную службу без уважительных причин.

Напомним, что юрист Сергей Пройдака рассказал, имеют ли право на отсрочку студенты, которые получают второе образование. По его словам, в законодательстве не уточняется, дает ли получение второго или третьего высшего образования основания для отсрочки.

Также сообщалось о том, кого из мужчин не призовут в армию. Согласно законодательству, ряд категорий военнообязанных граждан могут получить право на отсрочку от мобилизации.