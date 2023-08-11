Мобилизация в Украине: имеют ли право на отсрочку студенты, получающие второе образование

По словам юриста Сергея Пройдака, мобилизовать не могут студентов дневной или дуальной формы обучения.

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В законе о мобилизации нет уточнения того, дает ли отсрочку студентам получение второго или третьего высшего образования. Об этом рассказал юрист Сергей Пройдак в комментарии телеканалу "Эспрессо".

По его словам, в многих ТЦК считают, что соискатели второго или третьего образования уже использовали свое право на отсрочку и могут быть мобилизованы. Хотя в законе этот момент четко не отрегулирован.

Юрист отметил, что законодательство предусматривает, что студенты, которые обучаются на дневной или дуальной форме обучения, когда практика проходится на производстве, имеют право на отсрочку. Это касается также тех, кто обучается в иностранном высшем учебном заведении. Однако призвать на военную службу могут студентов-заочников.

Также Пройдак отметил, что важно, чтобы у учебного заведения была лицензия от Министерства образования. В противном случае оно не будет юридически считаться таковым и его студентов могут забрать в армию. Кроме того, мобилизовать могут бакалавров, которые еще не зачисленные в магистратуру.

Ранее сообщалось, какие существуют волны призыва и кого из украинцев могут забрать в армию. Так, всего есть четыре волны мобилизации и во время действия каждой повестки должны выдаваться лишь определенной категории граждан. Во время четвертой — призываются абсолютно все мужчины.

Также напомним, что в Минцифры придумали, как усилить войска Украины. Беспилотники стали эффективнее артиллерии на поле боя, поэтому нужно увеличить их производство и организовать операторов, считает вице-премьер Михаил Федоров.